Vini Jr. abre goleada do Brasil sobre o Panamá em menos de um minuto; veja vídeo

A seleção brasileira precisou de menos de um minuto para abrir o placar contra o Panamá neste domingo, 31, no Maracanã.

Aos 59 segundos de jogo, Vinícius Júnior aproveitou uma recuperação de bola no campo de ataque, avançou pelo meio e acertou um chute de fora da área para marcar um golaço e colocar o Brasil em vantagem.

O lance começou com Casemiro, que pressionou a saída de bola adversária e recuperou a posse ainda no campo ofensivo. A bola sobrou para o camisa 7, que conduziu em direção à área e finalizou sem chances para o goleiro panamenho.

O gol incendiou o Maracanã e deu o tom da atuação brasileira no amistoso, último compromisso da equipe no país antes da Copa do Mundo de 2026.

Vini também participou do segundo gol

Além de abrir o placar, Vinícius Júnior teve participação direta no segundo gol brasileiro.

Aos 38 minutos do primeiro tempo, o atacante finalizou em direção ao gol, e Casemiro desviou de cabeça no meio do caminho para ampliar a vantagem. O lance chegou a ser anulado por impedimento, mas o VAR validou o gol após revisão.

O Brasil venceu o Panamá por 6 a 2 e teve a penúltima preparação em território nacional com uma atuação dominante diante de mais de 72 mil torcedores.

Torcedores projetam Copa inspirada de Vinícius Júnior

A atuação do atacante também repercutiu nas redes sociais. Torcedores comemoraram o início avassalador da seleção e demonstraram expectativa para que Vinícius Júnior repita no Mundial o desempenho que costuma apresentar pelo Real Madrid.

A Copa do Mundo de 2026 começa em 11 de junho, e o camisa 7 é apontado como uma das principais esperanças ofensivas da equipe de Carlo Ancelotti.