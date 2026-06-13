Esporte

Fase de grupos copa 2026

Copa mais cara da história? Torcedores reclamam de custos para acompanhar o Mundial

Valores elevados de entradas e deslocamentos geram críticas à organização do torneio na América do Norte

Copa do Mundo: entradas são as mais caras já comercializadas (Imagem gerada por IA/Exame)

Copa do Mundo: entradas são as mais caras já comercializadas (Imagem gerada por IA/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 13 de junho de 2026 às 06h01.

A expectativa de acompanhar uma Copa do Mundo de perto costuma mobilizar torcedores durante anos. No entanto, para muitos fãs que planejaram viajar aos Estados Unidos, Canadá e México para o torneio de 2026, o maior obstáculo não tem sido encontrar ingressos, mas sim pagar por eles.

Mesmo com meses de antecedência para organizar passagens aéreas e hospedagens, diversos torcedores se depararam com valores muito acima do esperado quando as entradas começaram a ser comercializadas. Em alguns casos, assistir a apenas duas partidas já representa um gasto de milhares de reais, comprometendo o orçamento reservado para toda a viagem.

A situação tem chamado a atenção porque, apesar dos milhões de ingressos já comercializados pela Fifa, ainda há disponibilidade para diversos confrontos. Em algumas cidades, a procura ficou abaixo das projeções iniciais, cenário que especialistas associam aos preços elevados praticados ao longo da competição.

Sistema de preços impulsiona valores

Nesta edição, a entidade adotou um modelo de preços dinâmicos, no qual os valores variam conforme a demanda. Na prática, isso significa que partidas mais procuradas podem atingir cifras bastante elevadas, especialmente nas fases decisivas do torneio.

Os ingressos para a final, por exemplo, alcançaram valores superiores a US$ 10 mil nos setores mais valorizados. O montante representa uma diferença significativa em relação a Mundiais anteriores e reacendeu o debate sobre o acesso dos torcedores aos grandes eventos esportivos.

A política de preços adotada para a Copa também passou a ser alvo de questionamentos fora dos gramados. Autoridades americanas anunciaram análises sobre a comercialização de ingressos, enquanto representantes políticos cobraram explicações sobre os custos enfrentados pelos consumidores.

A Fifa, por sua vez, argumenta que não controla os preços praticados no mercado secundário e afirma que os valores variam de acordo com a procura por cada partida.

Gastos não param nos ingressos

Além das entradas, os torcedores precisam lidar com despesas relacionadas ao deslocamento entre as cidades-sede. Como os jogos estão distribuídos por diferentes regiões da América do Norte, transporte, hospedagem e alimentação acabam elevando ainda mais o custo da experiência.

Em algumas localidades, tarifas de transporte aumentaram durante o período da Copa, gerando críticas de visitantes e moradores. O impacto foi tão grande que algumas federações e seleções passaram a buscar alternativas para auxiliar seus torcedores nos deslocamentos.

Apesar da grandiosidade do torneio, parte do setor turístico ainda aguarda o aumento no fluxo de visitantes esperado para a competição. Em algumas cidades, hotéis registraram procura inferior às projeções iniciais e revisaram estimativas de faturamento para o período.

A expectativa é que a movimentação cresça conforme a Copa avance para as fases eliminatórias. Ainda assim, empresários do setor acreditam que os custos elevados enfrentados pelos torcedores têm influenciado diretamente o número de visitantes que decidiram viajar para acompanhar os jogos presencialmente.

Acompanhe tudo sobre:Copa do Mundo

Mais de Esporte

Brasil de Ancelotti pode quebrar recorde em estreia de Copa do Mundo

FGV simula jogos da fase de grupos e aponta classificação do Brasil na Copa do Mundo

Escócia x Haiti: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

VNL 2026: horário e onde assistir ao jogo de vôlei masculino do Brasil x Sérvia hoje

Mais na Exame

Ciência

Descoberta sobre DNA antigo pode reescrever a história da linguagem humana

Esporte

Brasil de Ancelotti pode quebrar recorde em estreia de Copa do Mundo

Inteligência Artificial

Uber limita uso de ferramentas de IA após estourar orçamento de 2026

Pop

Após mais de uma década, franquia 'Anjos da Lei' pode voltar aos cinemas