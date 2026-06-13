Copa mais cara da história? Torcedores reclamam de custos para acompanhar o Mundial

A expectativa de acompanhar uma Copa do Mundo de perto costuma mobilizar torcedores durante anos. No entanto, para muitos fãs que planejaram viajar aos Estados Unidos, Canadá e México para o torneio de 2026, o maior obstáculo não tem sido encontrar ingressos, mas sim pagar por eles.

Mesmo com meses de antecedência para organizar passagens aéreas e hospedagens, diversos torcedores se depararam com valores muito acima do esperado quando as entradas começaram a ser comercializadas. Em alguns casos, assistir a apenas duas partidas já representa um gasto de milhares de reais, comprometendo o orçamento reservado para toda a viagem.

A situação tem chamado a atenção porque, apesar dos milhões de ingressos já comercializados pela Fifa, ainda há disponibilidade para diversos confrontos. Em algumas cidades, a procura ficou abaixo das projeções iniciais, cenário que especialistas associam aos preços elevados praticados ao longo da competição.

Sistema de preços impulsiona valores

Nesta edição, a entidade adotou um modelo de preços dinâmicos, no qual os valores variam conforme a demanda. Na prática, isso significa que partidas mais procuradas podem atingir cifras bastante elevadas, especialmente nas fases decisivas do torneio.

Os ingressos para a final, por exemplo, alcançaram valores superiores a US$ 10 mil nos setores mais valorizados. O montante representa uma diferença significativa em relação a Mundiais anteriores e reacendeu o debate sobre o acesso dos torcedores aos grandes eventos esportivos.

A política de preços adotada para a Copa também passou a ser alvo de questionamentos fora dos gramados. Autoridades americanas anunciaram análises sobre a comercialização de ingressos, enquanto representantes políticos cobraram explicações sobre os custos enfrentados pelos consumidores.

A Fifa, por sua vez, argumenta que não controla os preços praticados no mercado secundário e afirma que os valores variam de acordo com a procura por cada partida.

Gastos não param nos ingressos

Além das entradas, os torcedores precisam lidar com despesas relacionadas ao deslocamento entre as cidades-sede. Como os jogos estão distribuídos por diferentes regiões da América do Norte, transporte, hospedagem e alimentação acabam elevando ainda mais o custo da experiência.

Em algumas localidades, tarifas de transporte aumentaram durante o período da Copa, gerando críticas de visitantes e moradores. O impacto foi tão grande que algumas federações e seleções passaram a buscar alternativas para auxiliar seus torcedores nos deslocamentos.

Apesar da grandiosidade do torneio, parte do setor turístico ainda aguarda o aumento no fluxo de visitantes esperado para a competição. Em algumas cidades, hotéis registraram procura inferior às projeções iniciais e revisaram estimativas de faturamento para o período.

A expectativa é que a movimentação cresça conforme a Copa avance para as fases eliminatórias. Ainda assim, empresários do setor acreditam que os custos elevados enfrentados pelos torcedores têm influenciado diretamente o número de visitantes que decidiram viajar para acompanhar os jogos presencialmente.