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Quando será o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2026?

Seleção brasileira inicia a busca pelo hexacampeonato dois dias após a abertura da Copa do Mundo

Seleção brasileira: equipe estreia na Copa do Mundo de 2026 no dia 13 de junho, contra Marrocos. (Imagem gerada por IA)

Seleção brasileira: equipe estreia na Copa do Mundo de 2026 no dia 13 de junho, contra Marrocos. (Imagem gerada por IA)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 31 de maio de 2026 às 21h31.

A seleção brasileira já sabe quando fará sua estreia na Copa do Mundo de 2026.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti iniciará sua caminhada em busca do hexacampeonato no mês de junho.

O primeiro jogo do Brasil no Mundial será no dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), contra Marrocos, pela primeira rodada do Grupo C.

A partida acontecerá dois dias depois da abertura da Copa, marcada para 11 de junho, quando México e África do Sul se enfrentam no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Quem são os adversários do Brasil na fase de grupos?

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026 ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti.

Após a estreia diante dos marroquinos, a seleção voltará a campo no dia 19 de junho para enfrentar o Haiti, às 21h30.

A última partida da fase de grupos será contra a Escócia, em 24 de junho, às 19h.

Jogos do Brasil na fase de grupos

  • Brasil x Marrocos — 13 de junho, às 19h
  • Brasil x Haiti — 19 de junho, às 21h30
  • Brasil x Escócia — 24 de junho, às 19h

Como chega a seleção para o Mundial?

A equipe de Carlo Ancelotti chega à Copa após uma série de amistosos preparatórios. No último compromisso em solo brasileiro, a seleção goleou o Panamá por 6 a 2 no Maracanã, diante de mais de 72 mil torcedores.

Vinícius Júnior abriu o placar antes de um minuto de jogo, e o Brasil ainda contou com gols de Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos.

Antes da estreia na Copa, a seleção ainda enfrenta o Egito em amistoso marcado para 6 de junho, nos Estados Unidos, no último teste da equipe antes do início do torneio.

Quando começa a Copa do Mundo de 2026?

A Copa do Mundo será aberta em 11 de junho de 2026 e terá, pela primeira vez, 48 seleções participantes.

A competição será realizada em Estados Unidos, México e Canadá, com a final marcada para 19 de julho no MetLife Stadium.

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