Quando será o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2026?

A seleção brasileira já sabe quando fará sua estreia na Copa do Mundo de 2026.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti iniciará sua caminhada em busca do hexacampeonato no mês de junho.

O primeiro jogo do Brasil no Mundial será no dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), contra Marrocos, pela primeira rodada do Grupo C.

A partida acontecerá dois dias depois da abertura da Copa, marcada para 11 de junho, quando México e África do Sul se enfrentam no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Quem são os adversários do Brasil na fase de grupos?

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026 ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti.

Após a estreia diante dos marroquinos, a seleção voltará a campo no dia 19 de junho para enfrentar o Haiti, às 21h30.

A última partida da fase de grupos será contra a Escócia, em 24 de junho, às 19h.

Jogos do Brasil na fase de grupos

Brasil x Marrocos — 13 de junho, às 19h

Brasil x Haiti — 19 de junho, às 21h30

Brasil x Escócia — 24 de junho, às 19h

Como chega a seleção para o Mundial?

A equipe de Carlo Ancelotti chega à Copa após uma série de amistosos preparatórios. No último compromisso em solo brasileiro, a seleção goleou o Panamá por 6 a 2 no Maracanã, diante de mais de 72 mil torcedores.

Vinícius Júnior abriu o placar antes de um minuto de jogo, e o Brasil ainda contou com gols de Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos.

Antes da estreia na Copa, a seleção ainda enfrenta o Egito em amistoso marcado para 6 de junho, nos Estados Unidos, no último teste da equipe antes do início do torneio.

Quando começa a Copa do Mundo de 2026?

A Copa do Mundo será aberta em 11 de junho de 2026 e terá, pela primeira vez, 48 seleções participantes.

A competição será realizada em Estados Unidos, México e Canadá, com a final marcada para 19 de julho no MetLife Stadium.