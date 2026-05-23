Esporte

De dúvida a herói: como Ronaldo transformou a 'loucura' de Felipão em título mundial

Convocado sob desconfiança, camisa 9 respondeu com gols e comandou o Brasil rumo ao penta

Ronaldo: jogador quase ficou de fora do elenco do penta (Claudio Villa/Getty Images)

Ronaldo: jogador quase ficou de fora do elenco do penta (Claudio Villa/Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 23 de maio de 2026 às 09h19.

Depois de dois anos e meio afastado por lesão, Ronaldo só voltou a atuar pela Seleção Brasileira 40 dias antes de Luiz Felipe Scolari anunciar a lista final para a Copa do Mundo de 2002.

O pesadelo havia começado em novembro de 1999, no San Siro. No auge da carreira, o atacante rompeu um tendão do joelho.

A recuperação, porém, reservou um cenário ainda mais delicado.

“Quando voltou, ele rompeu completamente o tendão da rótula. A rótula explodiu e foi parar no meio da coxa”, relembrou o fisioterapeuta Nilton Petrone ao site da Fifa.

Convocação cercada por dúvidas

Em meio às dificuldades ofensivas do Brasil nas Eliminatórias, Felipão apostou em uma solução que dividia opiniões: levar Ronaldo ao Mundial, mesmo sem ritmo de jogo e ainda sem ter retomado sua trajetória na Inter de Milão.

As atuações discretas diante de Iugoslávia e Portugal pouco ajudaram a conter os questionamentos. Ainda assim, o atacante de 25 anos garantiu espaço entre os convocados.

“Porque eu sou louco”, respondeu Scolari, pela “enésima” vez, ao justificar a escolha a repórteres. A “loucura” que terminou em pentacampeonato.

O que parecia uma aposta arriscada virou um dos maiores acertos da história das Copas. Nos gramados da Coreia do Sul e do Japão, Ronaldo brilhou com oito gols em sete partidas, média de um gol a cada 69 minutos. O camisa 9 ainda marcou duas vezes na final contra a Alemanha e comandou o Brasil rumo ao pentacampeonato mundial.

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