Esporte

Fase de grupos copa 2026

Ataque, criação e defesa: os melhores da Copa do Mundo até agora

Vinicius Junior aparece em nono lugar entre os melhores jogadores de ataque; Fifa adotou novo sistema baseado em dados de desempenho

Mohamed Salah: jogador do Egito é um dos melhores em criatividade (Fran Santiago/Getty Images/AFP)

Mohamed Salah: jogador do Egito é um dos melhores em criatividade (Fran Santiago/Getty Images/AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 18 de junho de 2026 às 16h28.

Lionel Messi terminou a primeira rodada da Copa do Mundo na liderança do ranking ofensivo oficial da Fifa. A lista foi divulgada nesta quinta-feira e utiliza um novo sistema de avaliação baseado nos dados de desempenho coletados durante as partidas.

O argentino aparece em primeiro lugar entre os jogadores de ataque. Na sequência estão Elijah Just, da Nova Zelândia, e Kylian Mbappé, da França.

O Brasil tem apenas um representante entre os dez melhores da categoria ofensiva. Vinícius Júnior ocupa a nona posição no ranking.

Como funciona o ranking da Fifa

A Fifa dividiu a avaliação dos atletas em três categorias: ataque, criatividade e defesa.

Todos os jogadores de linha receberam notas de zero a dez em cada um desses quesitos. Os goleiros foram avaliados apenas em posse de bola e defesa.

Segundo a entidade, a classificação passará a ser atualizada após cada partida ao longo do torneio.

Os líderes em criatividade e defesa

No ranking de criatividade, o líder é o iraniano Ramin Rezaeian, com 8,23 pontos. Completam o top 3 Michael Olise, da França, e Florian Wirtz, da Alemanha.

Entre os brasileiros, Luiz Henrique é o melhor colocado na categoria e aparece na 67ª posição.

Na defesa, o primeiro lugar pertence a Derek Cornelius, do Canadá, com 7,28 pontos. Os bósnios Nikola Katic e Tarik Muharemovic aparecem logo atrás.

O brasileiro mais bem classificado no quesito defensivo é Douglas Santos, que ocupa a 61ª posição.

Top 10 do ranking ofensivo da Fifa

1. Lionel Messi (Argentina)
2. Elijah Just (Nova Zelândia)
3. Kylian Mbappé (França)
4. Yasin Ayari (Suécia)
5. Harry Kane (Inglaterra)
6. Erling Haaland (Noruega)
7. Amad Diallo (Costa do Marfim)
8. Alexander Isak (Suécia)
9. Vinicius Junior (Brasil)
10. Luis Diaz (Colômbia)

Top 10 do ranking de criatividade

1. Ramin Rezaeian (Irã)
2. Michael Olise (França)
3. Florian Wirtz (Alemanha)
4. Kang-in Lee (Coreia do Sul)
5. Julio Enciso (Paraguai)
6. Ryan Gravenberch (Holanda)
7. Bukayo Saka (Inglaterra)
8. Amad Diallo (Costa do Marfim)
9. Brahim Diaz (Marrocos)
10. Mohamed Salah (Egito)

Top 10 do ranking de defesa

1. Derek Cornelius (Canadá)
2. Nikola Katic (Bósnia)
3. Tarik Muharemovic (Bósnia)
4. Xaver Schlager (Áustria)
5. Tyler Adams (Estados Unidos)
6. Sidny Lopes (Cabo Verde)
7. Amar Dedic (Bósnia)
8. Jesus Gallardo (México)
9. Willy Semedo (Cabo Verde)
10. Alessandro Circati (Austrália)

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