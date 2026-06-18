Messi é o artilheiro da Copa do Mundo 2026 após 1ª rodada; veja o ranking

A primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 começou a desenhar as disputas individuais do torneio. E, pelo menos neste início, ninguém brilhou mais do que Lionel Messi.
Na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, o camisa 10 marcou os três gols da partida e registrou o primeiro hat-trick de sua carreira em Mundiais. O desempenho colocou o craque na liderança da artilharia da competição e ampliou sua coleção de recordes em Copas do Mundo.
Com os três gols na estreia, Messi chegou a 16 gols em Mundiais e igualou o alemão Miroslav Klose como maior artilheiro da história da competição.
Logo atrás aparecem alguns dos principais candidatos ao prêmio de goleador do torneio. Kylian Mbappé, Harry Kane e Erling Haaland marcaram dois gols em suas respectivas estreias e dividem a vice-liderança ao lado de outros quatro jogadores.
Entre os garçons, a liderança é compartilhada. Cinco atletas distribuíram duas assistências na primeira rodada, com destaque para Joshua Kimmich, peça importante na goleada da Alemanha, além de Alexander Isak, da Suécia, e Ryan Gravenberch, da Holanda.
Veja os artilheiros da Copa do Mundo 2026
3 gols
2 gols
- Havertz (Alemanha), Balogun (Estados Unidos), Mbappé (França), Harry Kane (Inglaterra), Haaland (Noruega), Just (Nova Zelândia) e Ayari (Suécia)
1 gol
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- Brown (Alemanha), Musiala (Alemanha), Nmecha (Alemanha), Schlotterbeck (Alemanha), Undav (Alemanha), Al-Amri (Arábia Saudita), Irankunda (Austrália), Metcalfe (Austrália), Arnautovic (Áustria), Schmid (Áustria), Lukic (Bósnia), Vini Jr. (Brasil), Larin (Canadá), Campaz (Colômbia), Luis Díaz (Colômbia), Muñoz (Colômbia), Hwang In-Beom (Coreia do Sul), Oh Hyeon-Gyu (Coreia do Sul), Diallo (Costa do Marfim), Baturina (Croácia), Musa (Croácia), Comenencia (Curaçao), Ashour (Egito), McGinn (Escócia), Reyna (Estados Unidos), Barcola (França), Yirenkyi (Gana), Summerville (Holanda), Van Dijk (Holanda), Bellingham (Inglaterra), Rashford (Inglaterra), Mohebi (Irã), Rezaeian (Irã), Aymen Hussein (Iraque), Kamada (Japão), Nakamura (Japão), Olwan (Jordânia), Saibari (Marrocos), Quiñonez (México), Raúl Jiménez (México), Ostigaard (Noruega), Maurício (Paraguai), João Neves (Portugal), Wissa (RD Congo), Krejcí (República Tcheca), Mbaye (Senegal), Gyökeres (Suécia), Isak (Suécia), Svanberg (Suécia), Embolo (Suíça), Rekik (Tunísia), Maxi Araújo (Uruguai) e Fayzullaev (Uzbequistão)
Veja os jogadores que deram mais assistências na Copa do Mundo 2026
2 assistências
- Kimmich (Alemanha), Undav (Alemanha), Gravenberch (Holanda), Wood (Nova Zelândia) e Isak (Suécia)
1 assistência
- Brown (Alemanha), Wirtz (Alemanha), De Paul (Argentina), Nico González (Argentina), Okon-Engstler (Austrália), Xaver Schlager (Áustria), Kolasinac (Bósnia), Bruno Guimarães (Brasil), Promise David (Canadá), Cucho Hernández (Colômbia), Luis Díaz (Colômbia), Puerta (Colômbia), Hwang In-Beom (Coreia do Sul), Kang-In (Coreia do Sul), Singo (Costa do Marfim), Perisic (Croácia), Petar Sucic (Croácia), Salah (Egito), Pulisic (Estados Unidos), Freeman (Estados Unidos), Tillman (Estados Unidos), Olise (França), Rabiot (França), Thomas-Asante (Gana), Elliot Anderson (Inglaterra), Rice (Inglaterra), Saka (Inglaterra), Moghanlou (Irã), Rezaeian (Irã), Al-Ammari (Iraque), Kubo (Japão), Ogawa (Japão), Al-Rawabdeh (Jordânia), Brahim Díaz (Marrocos), Alvarado (México), Érik Lira (México), Odegaard (Noruega), Wolfe (Noruega), Enciso (Paraguai), Pedro Neto (Portugal), Masuaku (RD Congo), Coufal (República Tcheca), Iliman Ndiaye (Senegal), Bergvall (Suécia), Gyökeres (Suécia) e Hannibal (Tunísia)