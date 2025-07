Astro da NFL comemora recorde do bitcoin após receber salário em criptomoeda; veja o valor

O jogador daNFL Odell Beckham Jr. celebrou a valorização do bitcoin após transformar seu salário de 2021 em criptomoeda. Na época, o atleta recebeu US$ 750 mil em bitcoin, como parte de um acordo de patrocínio com a Block Inc., empresa responsável pelo Cash App.

Em 2021, o preço da moeda digital estava em cerca de US$ 64 mil. Desde então, a criptomoeda passou por oscilações, incluindo uma queda de quase 50% durante o “crypto winter” de 2022, mas recentemente atingiu um recorde próximo a US$ 123 mil, quase o dobro do valor desde que Beckham trocou o salário por bitcoin.

"O bitcoin está em uma alta histórica hoje… é seguro dizer que ainda estamos felizes com nossa decisão", escreveu o jogador de futebol americano na rede social X.

Valor da conversão do bitcoin hoje

Para uma conversão de todo o salário do jogador, o investimento inicial de US$ 750 mil estaria avaliado em aproximadamente US$ 1,35 milhão, representando um ganho de cerca de 80% nesta terça-feira, 15. Não há confirmação se o jogador manteve todo o valor em bitcoin ou se realizou vendas parciais.

Além do imposto de renda devido na época do pagamento, Beckham teria que arcar com o imposto sobre ganhos de capital caso vendesse parte ou todo o saldo atual da criptomoeda.

Outros atletas também adotaram o pagamento em criptomoedas nos últimos anos, como Tom Brady, Steph Curry, Saquon Barkley, Trevor Lawrence, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Shohei Ohtani.

Beckham tem incentivado seus seguidores a investirem em criptomoedas, afirmando que é possível começar com quantias pequenas, como US$ 20. "Todo mundo precisa começar de algum lugar", escreveu na ocasião.

Projeto de lei das criptomoedas

A disparada recente do preço do bitcoin ocorre em meio a uma mudança de postura entre legisladores dos Estados Unidos. O presidente, Donald Trump, que já classificou as criptomoedas como uma farsa, passou a apoiar publicamente os ativos digitais e prometeu transformar o país na capital mundial das criptomoedas. O novo posicionamento político acontece no momento em que o bitcoin atinge recordes históricos, impulsionando debates sobre o futuro da regulação do setor.

Na Câmara dos Representantes, deputados discutem três projetos de lei como parte da chamada “semana das criptomoedas”. As propostas tratam da regulação de stablecoins, da proibição de uma moeda digital oficial emitida pelo Federal Reserve e da transferência da supervisão do setor para a Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Apesar do apoio de Trump, a primeira votação enfrentou resistência dentro do próprio Partido Republicano e não obteve consenso.