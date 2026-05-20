Flamengo x Estudiantes: horário, onde assistir e cenário do jogo

Flamengo e Estudiantes se enfrentam nesta quarta-feira, 20 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida é válida pelo Grupo A.

Flamengo lidera com folga e mira classificação antecipada

O Flamengo é o líder isolado do Grupo A, com 7 pontos em apenas 3 jogos disputados — duas vitórias e um empate —, 7 gols marcados, 2 sofridos e saldo de +5, com o melhor aproveitamento do grupo: 77%.

Na 4ª rodada, o Rubro-Negro venceu o Independiente Medellín no Atanasio Girardot. Uma vitória em casa pode aproximar ainda mais o Flamengo da classificação antecipada às oitavas de final.

Estudiantes tenta surpreender no Maracanã

O Estudiantes ocupa a 2ª colocação do Grupo A, com 6 pontos em 4 jogos — uma vitória e três empates —, 5 gols marcados, 4 sofridos e saldo de +1, com aproveitamento de 50%.

Na última rodada, o time argentino empatou por 1 a 1 com o Cusco, no Peru. Um resultado positivo no Maracanã manteria vivo o duelo pela liderança.

Onde assistir Flamengo x Estudiantes ao vivo?

A partida terá transmissão da Globo e Paramount+.

Que horas é o jogo Flamengo x Estudiantes amanhã?

O confronto acontece às 21h30 (de Brasília).