Esporte

Flamengo x Estudiantes: horário, onde assistir e cenário do jogo

Líder isolado do Grupo A, Flamengo recebe o vice-líder no Maracanã nesta quarta-feira, 20, pela 5ª rodada da Copa Libertadores

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - AUGUST 25: Samuel Lino of Flamengo reacts after a chance to score during the match between Flamengo and Vitoria as part of Brasileirao 2025 at Maracana Stadium on August 25, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Ruano Carneiro/Getty Images) (Ruano Carneiro/Getty Images)

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - AUGUST 25: Samuel Lino of Flamengo reacts after a chance to score during the match between Flamengo and Vitoria as part of Brasileirao 2025 at Maracana Stadium on August 25, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Ruano Carneiro/Getty Images) (Ruano Carneiro/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 20 de maio de 2026 às 05h00.

Flamengo e Estudiantes se enfrentam nesta quarta-feira, 20 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida é válida pelo Grupo A.

Flamengo lidera com folga e mira classificação antecipada

O Flamengo é o líder isolado do Grupo A, com 7 pontos em apenas 3 jogos disputados — duas vitórias e um empate —, 7 gols marcados, 2 sofridos e saldo de +5, com o melhor aproveitamento do grupo: 77%.

Na 4ª rodada, o Rubro-Negro venceu o Independiente Medellín no Atanasio Girardot. Uma vitória em casa pode aproximar ainda mais o Flamengo da classificação antecipada às oitavas de final.

Estudiantes tenta surpreender no Maracanã

O Estudiantes ocupa a 2ª colocação do Grupo A, com 6 pontos em 4 jogos — uma vitória e três empates —, 5 gols marcados, 4 sofridos e saldo de +1, com aproveitamento de 50%.

Na última rodada, o time argentino empatou por 1 a 1 com o Cusco, no Peru. Um resultado positivo no Maracanã manteria vivo o duelo pela liderança.

Onde assistir Flamengo x Estudiantes ao vivo?

A partida terá transmissão da Globo e Paramount+.

Que horas é o jogo Flamengo x Estudiantes amanhã?

O confronto acontece às 21h30 (de Brasília).

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