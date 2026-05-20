Flamengo x Estudiantes: horário, onde assistir e cenário do jogo

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - AUGUST 25: Samuel Lino of Flamengo reacts after a chance to score during the match between Flamengo and Vitoria as part of Brasileirao 2025 at Maracana Stadium on August 25, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Ruano Carneiro/Getty Images) (Ruano Carneiro/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 20 de maio de 2026 às 05h00.
Flamengo e Estudiantes se enfrentam nesta quarta-feira, 20 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida é válida pelo Grupo A.
O Flamengo é o líder isolado do Grupo A, com 7 pontos em apenas 3 jogos disputados — duas vitórias e um empate —, 7 gols marcados, 2 sofridos e saldo de +5, com o melhor aproveitamento do grupo: 77%.
Na 4ª rodada, o Rubro-Negro venceu o Independiente Medellín no Atanasio Girardot. Uma vitória em casa pode aproximar ainda mais o Flamengo da classificação antecipada às oitavas de final.
O Estudiantes ocupa a 2ª colocação do Grupo A, com 6 pontos em 4 jogos — uma vitória e três empates —, 5 gols marcados, 4 sofridos e saldo de +1, com aproveitamento de 50%.
Na última rodada, o time argentino empatou por 1 a 1 com o Cusco, no Peru. Um resultado positivo no Maracanã manteria vivo o duelo pela liderança.
A partida terá transmissão da Globo e Paramount+.
O confronto acontece às 21h30 (de Brasília).