Quando começa a venda de ingressos para jogo da NFL no Brasil? Veja as datas e preços

A NFL anunciou os detalhes da venda de ingressos para o confronto entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, marcado para o dia 5 de setembro, em São Paulo.

O público geral poderá comprar as entradas a partir de 12 de junho, enquanto os clientes da corretora XP terão acesso antecipado por meio de uma pré-venda exclusiva entre os dias 9 e 11. As vendas serão feitas pelo site da Ticketmaster.

Esta será a segunda vez que o Brasil recebe um jogo oficial da liga. A estreia ocorreu em 2024, com o duelo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers na Arena Corinthians, também em São Paulo. Os ingressos se esgotaram rapidamente, já no primeiro dia de pré-venda e venda geral, com preços que variaram entre R$ 285 e R$ 2.520. Os valores para a partida deste ano ainda não foram divulgados.

O duelo em solo brasileiro será protagonizado por duas equipes da AFC Oeste. Os Chiefs, liderados por Patrick Mahomes e Travis Kelce, entram na temporada em busca do quinto título da franquia. Em fevereiro, a equipe foi derrotada pelo Philadelphia Eagles no Super Bowl LIX.

Do outro lado, os Chargers assumem o mando de campo para o jogo no Brasil. Comandados pelo quarterback Justin Herbert, a equipe tenta superar o desempenho da última temporada, quando foi eliminada ainda no Wildcard pelos Houston Texans.