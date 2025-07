Bitcoin vai valer US$ 200 mil até 2026 com ciclo de alta 'longo e exaustivo', diz gestora

A gestora Bernstein divulgou um relatório na última segunda-feira, 14, em que afirma que o ciclo atual de valorização do bitcoin está longe de acabar. A projeção da empresa é que a criptomoeda continuará subindo e batendo novos recordes ao longo de 2025, começando o próximo ano acima dos US$ 200 mil.

A avaliação de analistas da gestora é que a disparada recente da criptomoeda, que superou os US$ 120 mil pela primeira vez, está sendo gerada pela demanda institucional, e não de varejo, o que é uma novidade em relação a altas passadas do ativo.

A adoção institucional agora é a principal fonte de demanda pelo bitcoin e a causa da sua forte valorização. Por isso, o Bernstein afirma que "a nossa convicção no blockchain e nos ativos digitais nunca esteve tão alta", esperando uma valorização intensa do setor ao longo dos próximos meses.

Além da demanda institucional, a gestora também aponta uma maior clareza regulatória e um crescente apoio de governos ao redor do mundo, em especial nos Estados Unidos. A combinação permitiu que a dependência da demanda no varejo fosse superada pelo mercado.

A expectativa do Bernstein é que o bitcoin e as criptomoedas sejam a base de um novo sistema financeiro criado a partir da internet, com forte uso de stablecoins, carteiras digitais e tokenização de ativos do mundo real. Esse movimento deve ganhar força no futuro próximo.

O relatório indica que o ciclo de valorização do bitcoin deverá ser "longo e cansativo" conforme a criptomoeda se consolida como um ativo de reserva de valor. O maior sinal desse movimento deve ser o fluxo de aportes nos ETFs da criptomoeda nos Estados Unidos.

Enquanto o bitcoin apresenta causas específicas para a sua alta, o mercado de criptomoedas como um todo deve ser beneficiado pelo avanço da regulação do setor. Combinadas com as tendências futuras de casos de uso, o Ethereum e a Solana devem estar entre os projetos mais beneficiados.

"Nós provavelmente passamos da fase da crença. Nós estamos vendo uma adoção in loco e uma integração generalizada das criptomoedas no sistema financeiro tradicional, apoiada pela regulação. Você provavelmente vai querer estar do nosso lado dessa vez", diz o Bernstein.

