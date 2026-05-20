Inteligência Artificial

Patrocinado por:

logo-totvs-preto

ChatGPT no escritório: 10 tarefas que você ainda faz e não precisa mais

Da organização de e-mails à criação de relatórios, a inteligência artificial começa a assumir atividades repetitivas e muda a rotina de profissionais em diferentes áreas

Ferramentas de IA já conseguem executar tarefas operacionais que antes consumiam horas da rotina corporativa (VesnaArt/Shutterstock)

Ferramentas de IA já conseguem executar tarefas operacionais que antes consumiam horas da rotina corporativa (VesnaArt/Shutterstock)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 20 de maio de 2026 às 07h08.

O uso do ChatGPT no ambiente corporativo deixou de ser uma curiosidade tecnológica para se tornar uma ferramenta prática no dia a dia.

Cada vez mais empresas e profissionais utilizam a inteligência artificial para reduzir tarefas operacionais, ganhar tempo e acelerar processos que antes consumiam horas da rotina de trabalho.

Embora a IA não substitua análise humana, tomada de decisão ou conhecimento técnico, ela já consegue executar etapas repetitivas que costumavam ocupar boa parte do expediente.

1. Resumir reuniões longas

Em vez de revisar páginas de anotações, muitos profissionais já utilizam IA para condensar reuniões em tópicos objetivos, destacando decisões, prazos e responsáveis.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

2. Escrever e-mails corporativos

Pedidos formais, respostas delicadas, cobranças e comunicados internos podem ser estruturados em segundos. O usuário só precisa ajustar o tom e revisar as informações antes do envio.

3. Organizar ideias para apresentações

Criar a estrutura inicial de apresentações deixou de exigir horas em branco diante da tela. A IA consegue sugerir tópicos, linhas de raciocínio e até sequências lógicas para slides.

4. Criar atas e documentos internos

Relatórios simples, resumos de alinhamento e documentos operacionais podem ser produzidos com mais rapidez a partir de comandos objetivos.

5. Revisar textos

Erros gramaticais, excesso de repetição ou frases confusas podem ser identificados rapidamente. A IA também ajuda a adaptar linguagem para diferentes públicos.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

6. Montar cronogramas

Planejamento de tarefas, divisão de etapas e organização de prazos podem ser feitos automaticamente com base nas prioridades indicadas pelo usuário.

7. Transformar dados em explicações simples

Planilhas e informações técnicas podem ser convertidas em textos mais claros para apresentações, reuniões ou comunicação interna.

8. Gerar brainstormings rápidos

Campanhas, projetos, nomes de ações e ideias de conteúdo podem surgir mais rapidamente com apoio da IA, que ajuda a destravar processos criativos.

9. Criar respostas padronizadas

Equipes de atendimento, RH e comunicação conseguem usar a IA para estruturar respostas frequentes e reduzir retrabalho.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

10. Organizar prioridades do dia

Profissionais já utilizam o ChatGPT para reorganizar listas de tarefas, sugerir prioridades e distribuir atividades ao longo da rotina.

O avanço dessas ferramentas muda a forma como o tempo é distribuído dentro das empresas. Em vez de concentrar esforço em tarefas operacionais, profissionais passam a dedicar mais atenção à estratégia, criatividade e tomada de decisão.

A tendência é que o domínio dessas ferramentas deixe de ser diferencial e passe a fazer parte das habilidades esperadas no ambiente corporativo.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA

Mais de Inteligência Artificial

Agentes de IA: o que muda no seu trabalho quando a máquina decide sozinha

Nvidia compromete US$ 90 bilhões em 16 meses para dominar cadeia global de IA

Salário e IA: as profissões que vão pagar mais no Brasil em 2026

Google transforma Busca em um sistema vivo com agentes de IA — e isso pode mudar a internet

Mais na Exame

Casual

Quanto custa ir à abertura da Copa do Mundo 2026? Passagem, hotel, ingresso e orçamento completo

Carreira

Sem experiência no currículo? Ter esses projetos podem ser seu maior trunfo no primeiro emprego

Um conteúdo Bússola

Bússola & Cia: PMEs aceleram planos para lucrar com Copa e eleições

Ciência

Tubarões mais antigos que dinossauros vivem hoje em águas rasas