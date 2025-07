Coinbase atinge US$ 100 bilhões em valor de mercado após recorde do bitcoin

A Coinbase, maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos, atingiu um novo marco na última segunda-feira, 14. A empresa listada da Nasdaq encerrou o pregão com um valor de mercado de US$ 100 bilhões, o maior de sua história. Além disso, as ações da COIN atingiram a máxima histórica de US$ 398,50 ao longo do dia, segundo dados do Yahoo Finance.

A única corretora de criptomoedas listada em bolsa nos Estados Unidos ganhou destaque ao chamar a atenção de investidores institucionais, que demonstram forte interesse pelo bitcoin nos últimos anos.

O interesse de grandes empresas, incluindo a brasileira Méliuz, pode ter influenciado os movimentos de alta mais recentes da maior criptomoeda do mundo. O bitcoin chegou a custar mais de US$ 123 mil na segunda-feira, 14. Apesar de ter recuado para a faixa dos US$ 117 mil, a criptomoeda ainda acumula alta de quase 25% apenas este ano.

O movimento otimista do mercado cripto pode ter impactado também as ações da Coinbase, empresa listada em bolsa diretamente ligada à nova classe de ativos. Apenas no último mês, as ações da COIN dispararam 50%.

Em maio deste ano, a COIN foi adicionada ao S&P 500, um dos principais índices de ações dos Estados Unidos.

Além da Coinbase, outras grandes empresas do mercado de criptomoedas buscam a listagem em bolsa. Foi o caso da Circle, emissora da segunda maior stablecoin do mundo, USDC, que realizou um IPO de sucesso no último mês.

