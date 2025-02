Super Bowl: Mahomes x Brady, quem é melhor?

A comparação entre Patrick Mahomes e Tom Brady tem sido um tema recorrente no mundo da NFL, especialmente após as conquistas recentes de Mahomes com o Kansas City Chiefs. Enquanto Brady é reconhecido por muitos como o maior de todos os tempos, Mahomes está construindo um legado que o coloca na mesma mesa de conversa.

É possível comparar os dois QBs? Claro, mas precisamos fazer um recorte justo. O desempenho escolhido por aqui é o por idade. Ou seja, vamos comparar as conquistas de Brady e Mahomes até o 29 anos, idade em que o líder do Kansas irá disputar seu quinto Super Bowl neste domingo diante do Philadelphia Eagles.

Início de carreira

Tom Brady iniciou sua trajetória na NFL de forma discreta, sendo a 199ª escolha da sexta rodada do Draft de 2000 do New England Patriots. Em contraste, Patrick Mahomes foi uma escolha de primeira rodada pelo Kansas City Chiefs em 2017 (a 10ª no geral) e rapidamente se destacou como titular.

Conquistas e estatísticas

Em termos de títulos, Brady possui sete anéis no Super Bowl (se fosse um franquia, seria a mais vitoriosa da NFL), enquanto Mahomes já acumula três conquistas em um período mais curto. Lembrando que Brady disputou 23 temporadas e se aposentou apenas aos 45 anos.

Como falamos antes, para sermos justos, vamos comparar a carreira dos dois até a idade em que Mahomes jogará o Super Bowl neste domingo, aos 29 anos, contra os Eagles. Neste estágio, o Mahomes tem cinco vitórias a mais no playoffs do que Brady (17 a 12).

Aos 29 anos, Mahomes vai disputar quinto Super Bowl nas últimas seis temporadas e mirando seu quarto Troféu Vince Lombardi, o terceiro consecutivo (ninguém conseguiu isso até hoje).

Até agora, ele perdeu apenas uma final, em 2021, justamente contra o Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady. Foi a única conquista de TB12 com o Tampa, já que as outras seis vieram com o New England Patriots.

Duelos diretos

Nos confrontos diretos, algumas ponderações. Na temporada regular, os dois se enfrentaram quatro vezes, com três vitórias para Mahomes. Em playoffs, o quadro muda. Em dois jogos, dois triunfos de Brady, sendo um o mais importante: no Super Bowl LV, na última conquista de TB12.

E no Super Bowl?

Brady, vale lembrar, ganhou seu terceiro Super Bowl aos 27, um ano antes de Mahomes, mas teve que esperar até os 37 para garantir seu quarto anel. Se Mahomes ganhar neste domingo, alcançará quatro títulos oito anos à frente do ritmo de Brady.

O lendário quarterback do New England Patriots ganhou quatro de seus sete anéis após completar 37 anos e foi nomeado MVP do Super Bowl cinco vezes. Mahomes já ganhou o prêmio três vezes.

Em sete anos como titular em Kansas City, ele levou os Chiefs aos playoffs e à final da AFC sete vezes, chegando ao Super Bowl em cinco dessas temporadas. Ele lançou para 32.352 jardas e 245 touchdowns. Ele ganhou o NFL MVP e o Super Bowl MVP duas vezes cada.

Para alcançar tais números, porém, ele jogou menos de um terço do tempo que Brady. A discussão sobre quem seria o GOAT (Greatest of all time) vai esquentar bastante nos próximos anos.

Futuro

Claro que é prematuro afirmar que Mahomes já superou Brady, mas seu desempenho até o momento indica que ele certamente estará na discussão sobre quem é o maior QB de todos os tempos da NFL.

Com apenas 29 anos, Mahomes tem potencial para superar as marcas estabelecidas por Brady, desde que mantenha sua consistência e saúde ao longo dos próximos anos. Lembrando que Brady se aposentou aos 45 anos.

Os fãs da NFL é quem são os privilegiados por verem Brady e agora Mahomes em ação.