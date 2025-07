Ethereum supera o bitcoin no 2º trimestre com recorde em staking e TVL de US$ 63 bilhões

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, superou o bitcoin em 6% no segundo trimestre de 2025. A análise da plataforma de pesquisa on-chain DeFi Report revela sinais de alta expressivos para o ether.

O relatório indica que o Ethereum está prestes a romper, impulsionado por investimento institucional, crescimento de stablecoins e o potencial do Genius Act.

2ª trimestre do Ethereum

O DeFi Report fornece uma visão abrangente dos desenvolvimentos da rede no último trimestre, destacando fatores positivos e potencial de crescimento.

De acordo com o relatório, o valor total bloqueado (TVL) do Ethereum aumentou 33% em relação ao trimestre anterior, atingindo US$ 63,4 bilhões. Esse crescimento foi impulsionado por um aumento expressivo em stablecoins e ativos do mundo real (RWA).

A oferta de stablecoins atingiu US$ 137,4 bilhões, com grandes players institucionais como BlackRock e PayPal contribuindo com a maior parte do TVL da Layer-1. A atividade DeFi explodiu, com empréstimos ativos no Ethereum e L2s subindo 43% para US$ 23,9 bilhões, liderados pela Maple Finance (aumento de 291%) e Euler Finance (aumento de 174%).

Além disso, a demanda por staking de ether atingiu um novo recorde de 35,6 milhões de ether no segundo trimestre, um aumento de 4% em relação ao trimestre anterior. A proporção de ether em staking em relação ao fornecimento circulante total atingiu 29,5% (um recorde), criando pressão deflacionária.

Os ativos do mundo real (RWA) no Ethereum cresceram 48% para US$ 7,5 bilhões, impulsionados por títulos do Tesouro dos EUA (aumento de 58%) e commodities (aumento de 24%). O relatório também destacou a acumulação institucional, com um aumento de 5,829% no ether mantido em tesourarias públicas durante o segundo trimestre.

Esse aumento elevou o total para 216 mil ETH da SharpLink Gaming e 100 mil ETH da BitDigital.

Em relação à avaliação, a relação capitalização/TVL da Ethereum recuperou para 1,2 (aumento de 19%), indicando um potencial promissor para valorização de preço.

*Matéria original por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

