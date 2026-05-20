A técnica que transforma histórias em ação coletiva para líderes em tempos de crises

A capacidade de contar histórias é frequentemente associada ao entretenimento ou a estratégias de publicidade para a venda de produtos. No entanto, quando aplicada ao campo da liderança e da mobilização social, essa ferramenta ganha outra dimensão.

Em cenários de incerteza, o ato de narrar passa a funcionar como um motor para a ação coletiva. Essa perspectiva é a base da metodologia desenvolvida por Marshall Ganz, professor da Universidade Harvard e criador da Narrativa pública.

Para ele, a liderança não é o acúmulo de poder, mas sim a responsabilidade de capacitar pessoas para que alcancem um propósito comum.

O mapa da mobilização

O modelo de comunicação de Ganz se sustenta na diferença entre dois grupos de emoções: aquelas que paralisam e as que mobilizam.

O objetivo da narrativa pública é oferecer estímulos que neutralizem os sentimentos que impedem a mudança. Dessa forma, o processo de comunicação atua como um antídoto para três estados psicológicos específicos:

1. Apatia

Diante de problemas complexos, é comum que os indivíduos desenvolvam indiferença como mecanismo de defesa. Para quebrar essa inércia, o storytelling busca despertar a indignação ética.

Essa indignação trata-se da percepção de uma injustiça que fere os valores do grupo e exige uma correção imediata.

2. Medo do fracasso e do desconhecido

Esses são os sentimentos mais eficientes em manter as pessoas na zona de conforto. A narrativa eficaz contrapõe essa paralisia ao incentivar a esperança.

No contexto metodológico, a esperança não representa um otimismo ingênuo, mas sim a crença concreta e fundamentada de que um futuro melhor é viável por meio do esforço conjunto.

3. Isolamento

O terceiro elemento paralisante, gera a sensação de que o indivíduo está sozinho diante de uma crise. A resposta a essa solidão é a construção da solidariedade.

Ao compartilhar experiências, os laços comunitários são fortalecidos, devolvendo a percepção de pertencimento e força coletiva.

Transparência como princípio

Diante da eficácia deste modelo, surge o questionamento sobre os limites éticos de sua aplicação. Afinal, a linha que divide a mobilização genuína da manipulação de massas pode parecer tênue à primeira vista. No entanto, a transparência é o divisor de águas na metodologia de Ganz.

Ao contrário da propaganda ideológica tradicional, que frequentemente distorce fatos ou utiliza o medo para dominar, a narrativa pública se apoia na revelação autêntica de propósitos. O comunicador não esconde as incertezas do caminho; pelo contrário, expõe os riscos e convida o público a compartilhar o peso das decisões.

Storytelling com propósito

Para quem deseja aprofundar esse repertório, o curso gratuito Storytelling de Impacto, do Na Prática, apresenta uma introdução aplicada à metodologia de Narrativa Pública desenvolvida por Marshall Ganz. A proposta é mostrar como histórias podem ser estruturadas não apenas para comunicar ideias, mas para mobilizar pessoas em torno de valores, decisões e objetivos comuns.

O curso online reúne cerca de três horas de conteúdo, com foco em técnicas de storytelling, construção de discursos, narrativas pessoais e comunicação voltada ao engajamento. Segundo a página do programa, a formação também oferece certificado e foi estruturada com base na obra de Ganz, com facilitadores que estudaram a metodologia em Harvard.

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