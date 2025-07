Messi na Arábia? Al-Ahli negocia contratação do jogador, diz jornal

Depois de dois anos e meio no Inter Miami, chegou a hora de Messi mudar de time — e ele voltou ao radar da Arábia Saudita.

Segundo o jornal francês L'Équipe, o Al-Ahli, atual campeão da Liga dos Campeões da Ásia, iniciou negociações para contratar o craque argentino, cujo contrato com o Inter Miami termina em dezembro de 2025. A diretoria do clube saudita estaria disposta a fazer “o que for preciso” para assegurar a contratação.

Essa é a segunda investida saudita por Messi. Em 2023, logo após a saída do argentino do Paris Saint-Germain (PSG), o governo saudita tentou levá-lo ao país com uma proposta milionária. Na ocasião, o camisa 10 optou por seguir para os Estados Unidos, onde se tornou a principal estrela da Major League Soccer.

Agora vai?

Aos 37 anos, Messi ainda não definiu seu futuro. Embora tenha vencido dois títulos com o clube americano — o Supporter's Shield e a Copa da Liga —, o objetivo principal, o título da MLS, ainda não veio. E a indefinição sobre a renovação de contrato com o Inter Miami abre espaço para conversas com outros clubes.

Do outro lado da mesa, o Al-Ahli aposta no peso do projeto esportivo e financeiro. Com um elenco recheado de estrelas como Roberto Firmino, Riyad Mahrez e Galeno, o time busca atrair o argentino com a promessa de protagonismo na liga e estrutura de ponta.

Caso aceite a proposta, Messi reencontraria Cristiano Ronaldo, hoje no Al-Nassr. Seria o retorno da rivalidade mais marcante do futebol mundial, agora em gramados sauditas. A presença dos dois ídolos no país reforçaria o projeto do governo saudita de transformar a liga nacional em um polo global do esporte.

Por enquanto, o camisa 10 da seleção argentina segue focado na temporada nos Estados Unidos — e a novela sobre seu futuro continua. Resta saber se, dessa vez, o deserto terá mais peso que Miami.