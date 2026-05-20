Palmeiras x Cerro Porteño: horário, onde assistir e cenário do jogo

BARUERI, BRASIL - 4 DE MARÇO: Flaco López, do Palmeiras, comemora seu gol durante a partida de ida da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Novorizontino, na Arena Barueri, em 4 de março de 2026, em Barueri, Brasil. ((Foto: William Oliveira/Eurasia Sport Images/Getty Images))
Estagiária de jornalismo
Publicado em 20 de maio de 2026 às 05h00.
Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira, 20, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida é válida pelo Grupo F.
O Palmeiras lidera o Grupo F com 8 pontos em 4 jogos — duas vitórias e dois empates, sem nenhuma derrota —, 6 gols marcados, 3 sofridos e saldo de +3, com aproveitamento de 66%.
Na última rodada, o Verdão venceu o Sporting Cristal por 2 a 0, no Peru. Jogando no Allianz Parque, o time de Abel busca ampliar a vantagem sobre o rival direto e se firmar na liderança do grupo.
O Cerro Porteño é o vice-líder do Grupo F, com 7 pontos em 4 jogos — duas vitórias, um empate e uma derrota —, 3 gols marcados, 2 sofridos e saldo de +1, com aproveitamento de 58%.
Na rodada anterior, o time paraguaio venceu o Junior Barranquilla por 1 a 0, fora de casa. Uma vitória no Allianz Parque colocaria o Cerro Porteño na liderança do grupo.
A partida terá transmissão da Globo, ESPN e Disney+.
O confronto acontece às 21h30 (de Brasília).