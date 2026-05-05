Arsenal vence Atlético de Madrid e retornará à final da Champions após 20 anos

O Arsenal garantiu presença na final da Liga dos Campeões da Europa após um intervalo de duas décadas desde sua primeira decisão.

O clube inglês assegurou a classificação para a partida marcada para 30 de maio, em Budapeste, na Hungria, ao vencer o Atlético de Madrid, em Londres, por 1 a 0. No placar agregado, o confronto terminou em 2 a 1 para os Gunners.

O gol decisivo foi marcado por Bukayo Saka, aos 44 minutos do primeiro tempo, definindo o resultado e a vaga na final. O atacante inglês, de 24 anos, mantém vínculo com o clube desde a infância, quando ingressou nas categorias de base aos sete anos. Desde então, não atuou por outra equipe profissional.

A final representa a segunda oportunidade do Arsenal de conquistar o título da Champions League, após a derrota na edição 2005/06 para o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho. O adversário será definido entre Bayern de Munique e PSG, que disputam a outra semifinal nesta quarta-feira, em Munique. No primeiro jogo, o time francês venceu por 5 a 4.

Sem conquistar um título de grande porte há 22 anos, o Arsenal disputa duas frentes nesta temporada. A equipe também lidera o Campeonato Inglês, com três rodadas restantes. A vantagem atual é de cinco pontos sobre o Manchester City, segundo colocado.

A campanha do Arsenal indica presença simultânea em competições nacionais e europeias. A liderança na Premier League, termo em inglês para o Campeonato Inglês, ocorre em paralelo à classificação para a final continental, configurando um cenário de disputa por dois títulos relevantes na mesma temporada.