Verstappen contra 100 karts: veja onde assistir ao desafio

RESUMO | Max Verstappen disputa nesta quarta-feira, 16, o desafio de kart Max vs 100, em Silverstone, no Reino Unido. O tetracampeão largará na 101ª posição e terá 30 voltas para ultrapassar 100 competidores, que usarão karts iguais. O evento será transmitido pelo Disney+ e pelo app da ESPN a partir das 13h, no horário de Brasília.

É race week! Porém, de forma um pouco diferente. Enquanto a Fórmula 1 aproveita uma semana de pausa após o GP da Espanha, Max Verstappen irá enfrentar um desafio na pista nesta quarta-feira, 16.

A competição, chamada de "Max vs 100", será um desafio de kart em que Verstappen largará da 101ª posição e terá 30 voltas para tentar ultrapassar os 100 kartistas. Foi construída uma pista especial para esse momento em Silverstone, no Reino Unido.

Como irá funcionar o desafio 'Max vs 100'?

Com exceção de Max Verstappen, que irá começar na 101.ª posição, os competidores convidados participarão de uma sessão classificatória nesta terça-feira, 15, para definir a ordem de largada.

Todos os competidores utilizarão karts iguais, buscando o maior nível de igualdade possível. Após a largada, quem for ultrapassado pelo tetracampeão estará eliminado e deve deixar a pista imediatamente.

Onde assistir ao desafio?

O evento será transmitido globalmente pelo Disney+ e pelo app da ESPN. De acordo com a programação divulgada, o início da competição está marcado para às 17h locais, equivalente às 13h no horário de Brasília.

Confira a lista de competidores confirmados até o momento:

Zac Alsop – YouTuber

– YouTuber Tyrique Hyde – Streamer

– Streamer Queen B (Rebecca Evans) – Criadora de conteúdo e apresentadora de automobilismo

– Criadora de conteúdo e apresentadora de automobilismo Pieface23 (Jack McDermott) – Criador de conteúdo

– Criador de conteúdo TGFBro (Romell Henry) – Criador de conteúdo para YouTube

– Criador de conteúdo para YouTube Manny (Emmanuel David Brown) – YouTuber

– YouTuber Dantic (Daniel Moss) – Criador de conteúdo e YouTuber

– Criador de conteúdo e YouTuber Amber Gill – Personalidade da televisão

– Personalidade da televisão Stungpegg (Nieve Petruzziello) – Apresentadora esportiva e criadora de conteúdo

– Apresentadora esportiva e criadora de conteúdo Bash The Entertainer (Bachala Mbunzama) – Criador de conteúdo e comediante

– Criador de conteúdo e comediante Developer Adam (Adam Powell) – Criador de conteúdo

– Criador de conteúdo Kalia Lai – Criadora de conteúdo e atleta

– Criadora de conteúdo e atleta James Doyle – Criador de conteúdo

– Criador de conteúdo Drift Games (David Egan) – Criador de conteúdo e piloto de drift

– Criador de conteúdo e piloto de drift GoKartGod – Fabricante de karts elétricos

– Fabricante de karts elétricos Larry Chen – Fotógrafo automotivo

– Fotógrafo automotivo Neo Yau (Yau Hawk Sau) – Ator e criador de conteúdo

– Ator e criador de conteúdo Mike Dokas – Criador de conteúdo no TikTok

– Criador de conteúdo no TikTok AustrianKiwi (Jonathan Balchin) – Comediante

– Comediante Nathan Lust – Criador de conteúdo

– Criador de conteúdo Tettrem (Mateus dos Santos Machado Almeida) – Criador de conteúdo e streamer

– Criador de conteúdo e streamer Mars (Zhang Jing) – Criadora de conteúdo sobre esportes radicais

– Criadora de conteúdo sobre esportes radicais Pamkutya (Norbert Osbáth) – Criador de conteúdo

– Criador de conteúdo Roberts Vītols – Criador de conteúdo

– Criador de conteúdo Paky TWC (Patrick Tremolada) – YouTuber

– YouTuber Enis Kirazoğlu – Criador de conteúdo

– Criador de conteúdo Karol Zdęba – YouTuber

– YouTuber Vale Sulca – Criadora de conteúdo

– Criadora de conteúdo German Rodezel – Criador de conteúdo

– Criador de conteúdo Pableke (Pablo Jimenez) – Criador de conteúdo

– Criador de conteúdo Josh Richards – Criador de conteúdo e empreendedor

– Criador de conteúdo e empreendedor Si Hyun Park – Piloto profissional de drift

– Piloto profissional de drift John-Marc van Wyk – Criador de conteúdo

– Criador de conteúdo Dyler – Artista e criador de conteúdo

– Artista e criador de conteúdo Nnnurdaylet – Criador de conteúdo

– Criador de conteúdo Julia Haller – Criadora de conteúdo

– Criadora de conteúdo Wirtual (Øyvind Ludwig Iversen) – Criador de conteúdo

– Criador de conteúdo Daniel Ahola – Criador de conteúdo

– Criador de conteúdo Gabs Djay – Criadora de conteúdo sobre automobilismo

– Criadora de conteúdo sobre automobilismo Joe Tasker – Criador de conteúdo e apresentador de televisão

– Criador de conteúdo e apresentador de televisão Bella James – Criadora de conteúdo

– Criadora de conteúdo Juank Perez – Criador de conteúdo

– Criador de conteúdo Fresia Aria – Repórter de futebol

– Repórter de futebol Nate Saunders – Repórter de F1

– Repórter de F1 Jakidale (Jacopo D'Alesio) – YouTuber e criador de conteúdo

– YouTuber e criador de conteúdo Sporttouchen (Timothé Rangström) – Criador de conteúdo

– Criador de conteúdo Bea Eguiraun – Apresentadora de automobilismo e piloto de testes

– Apresentadora de automobilismo e piloto de testes TheGrefg – Streamer e criador de conteúdo

– Streamer e criador de conteúdo Caedrel (Marc Lamont) – Streamer

– Streamer TheDonato (Donato José Muñoz Calabres) – Streamer e criador de conteúdo

– Streamer e criador de conteúdo Helydia (Celia Tansel) – Streamer e criadora de conteúdo

– Streamer e criadora de conteúdo Diogo 'MoveMind' da Silva – Streamer e criador de conteúdo

– Streamer e criador de conteúdo Jonathan Amaral – Jogador profissional de esports

– Jogador profissional de esports RDJavi (Steven Javier Santos del Rosario) – Streamer

– Streamer TechnoGamerz (Ujjwal Chaurasia) – Criador de conteúdo sobre games

– Criador de conteúdo sobre games Amar (Amar Al-Naimi) – Streamer e entertainer

– Streamer e entertainer Nugato (Ilija Ravlić) – Streamer

– Streamer iiTzTimmy (Timothy An) – Streamer e gamer profissional

– Streamer e gamer profissional Qucee (Quentin Correia) – Streamer e YouTuber

– Streamer e YouTuber Leticia Bufoni – Skatista profissional

– Skatista profissional Sarah Lezito (Sarah Vignot) – Pilota de dublês

– Pilota de dublês Arda Saatçi – Atleta de ultrarresistência

– Atleta de ultrarresistência Lethal Shooter (Chris Matthews) – Treinador de arremessos da NBA

– Treinador de arremessos da NBA Janja Garnbret – Escaladora profissional

– Escaladora profissional Leo Neugebauer – Campeão mundial de decatlo

– Campeão mundial de decatlo Molly Carlson – Saltadora profissional de penhascos

– Saltadora profissional de penhascos Matt Jones – Atleta de mountain bike

– Atleta de mountain bike Billy Bolt – Piloto de motociclismo

– Piloto de motociclismo Aidan Heslop – Saltador de penhascos

Saltador de penhascos Pol Tarrés – Piloto de enduro

– Piloto de enduro Tommo McCluskey – Criador de conteúdo e apresentador de automobilismo

– Criador de conteúdo e apresentador de automobilismo Taylor Serage – Criadora de conteúdo

– Criadora de conteúdo Joseph Brophy – Jornalista esportivo

– Jornalista esportivo Supercar Blondie (Niklaus Manuel Hirschi) – CEO de mídia automotiva

– CEO de mídia automotiva Shreeman Legend (Siddhant Praveen Joshi) – Streamer e YouTuber

– Streamer e YouTuber Shredded Fox (Jan Liška) – YouTuber e influenciador fitness

– YouTuber e influenciador fitness Molly Marsh – Influenciadora e personalidade da televisão

– Influenciadora e personalidade da televisão Mélanie Buffetaud – Criadora de conteúdo e atleta de parkour

– Criadora de conteúdo e atleta de parkour Jojo Sim – Criador de conteúdo

– Criador de conteúdo MrCarSounds (Greg Gevojanyan) – Criador de conteúdo

– Criador de conteúdo ExtraEmily (Emily Xuechun Zhang) – Streamer

– Streamer Henry Robert Williams – Jornalista esportivo

– Jornalista esportivo Charles Poujade – Atleta de parkour e criador de conteúdo

– Atleta de parkour e criador de conteúdo Austin Sprinz – Criador de conteúdo

Como funciona o desafio Max vs 100?

Max Verstappen largará na 101ª posição e terá 30 voltas para tentar ultrapassar 100 competidores em uma pista especial construída em Silverstone. Cada participante ultrapassado pelo tetracampeão será eliminado e deverá deixar a pista imediatamente.

Quando será o desafio de kart de Max Verstappen?

O Max vs 100 será realizado nesta quarta-feira, 16. De acordo com a programação divulgada, a competição começará às 17h no Reino Unido, equivalente às 13h no horário de Brasília.

Onde assistir ao Max vs 100 ao vivo?

O desafio será transmitido globalmente pelo Disney+ e pelo aplicativo da ESPN.

Como será definida a ordem de largada do Max vs 100?

Os convidados participarão de uma sessão classificatória nesta terça-feira, 15, para definir a ordem de largada. Max Verstappen será a única exceção e começará na 101ª posição.

Os participantes usarão karts iguais no Max vs 100?

Sim. Todos os competidores usarão karts iguais para buscar o maior nível possível de igualdade no desafio.

Quem participará do desafio contra Max Verstappen?

A lista reúne criadores de conteúdo, streamers, jornalistas, pilotos e atletas, como Leticia Bufoni, Janja Garnbret, Billy Bolt, TheGrefg, Caedrel, Nate Saunders e Supercar Blondie.