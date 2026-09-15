Verstappen contra 100 karts: veja onde assistir ao desafio

RESUMO | Max Verstappen disputa nesta quarta-feira, 16, o desafio de kart Max vs 100, em Silverstone, no Reino Unido. O tetracampeão largará na 101ª posição e terá 30 voltas para ultrapassar 100 competidores, que usarão karts iguais. O evento será transmitido pelo Disney+ e pelo app da ESPN a partir das 13h, no horário de Brasília.
É race week! Porém, de forma um pouco diferente. Enquanto a Fórmula 1 aproveita uma semana de pausa após o GP da Espanha, Max Verstappen irá enfrentar um desafio na pista nesta quarta-feira, 16.
A competição, chamada de "Max vs 100", será um desafio de kart em que Verstappen largará da 101ª posição e terá 30 voltas para tentar ultrapassar os 100 kartistas. Foi construída uma pista especial para esse momento em Silverstone, no Reino Unido.
Como irá funcionar o desafio 'Max vs 100'?
Com exceção de Max Verstappen, que irá começar na 101.ª posição, os competidores convidados participarão de uma sessão classificatória nesta terça-feira, 15, para definir a ordem de largada.
Todos os competidores utilizarão karts iguais, buscando o maior nível de igualdade possível. Após a largada, quem for ultrapassado pelo tetracampeão estará eliminado e deve deixar a pista imediatamente.
Onde assistir ao desafio?
O evento será transmitido globalmente pelo Disney+ e pelo app da ESPN. De acordo com a programação divulgada, o início da competição está marcado para às 17h locais, equivalente às 13h no horário de Brasília.
Confira a lista de competidores confirmados até o momento:
- Zac Alsop – YouTuber
- Tyrique Hyde – Streamer
- Queen B (Rebecca Evans) – Criadora de conteúdo e apresentadora de automobilismo
- Pieface23 (Jack McDermott) – Criador de conteúdo
- TGFBro (Romell Henry) – Criador de conteúdo para YouTube
- Manny (Emmanuel David Brown) – YouTuber
- Dantic (Daniel Moss) – Criador de conteúdo e YouTuber
- Amber Gill – Personalidade da televisão
- Stungpegg (Nieve Petruzziello) – Apresentadora esportiva e criadora de conteúdo
- Bash The Entertainer (Bachala Mbunzama) – Criador de conteúdo e comediante
- Developer Adam (Adam Powell) – Criador de conteúdo
- Kalia Lai – Criadora de conteúdo e atleta
- James Doyle – Criador de conteúdo
- Drift Games (David Egan) – Criador de conteúdo e piloto de drift
- GoKartGod – Fabricante de karts elétricos
- Larry Chen – Fotógrafo automotivo
- Neo Yau (Yau Hawk Sau) – Ator e criador de conteúdo
- Mike Dokas – Criador de conteúdo no TikTok
- AustrianKiwi (Jonathan Balchin) – Comediante
- Nathan Lust – Criador de conteúdo
- Tettrem (Mateus dos Santos Machado Almeida) – Criador de conteúdo e streamer
- Mars (Zhang Jing) – Criadora de conteúdo sobre esportes radicais
- Pamkutya (Norbert Osbáth) – Criador de conteúdo
- Roberts Vītols – Criador de conteúdo
- Paky TWC (Patrick Tremolada) – YouTuber
- Enis Kirazoğlu – Criador de conteúdo
- Karol Zdęba – YouTuber
- Vale Sulca – Criadora de conteúdo
- German Rodezel – Criador de conteúdo
- Pableke (Pablo Jimenez) – Criador de conteúdo
- Josh Richards – Criador de conteúdo e empreendedor
- Si Hyun Park – Piloto profissional de drift
- John-Marc van Wyk – Criador de conteúdo
- Dyler – Artista e criador de conteúdo
- Nnnurdaylet – Criador de conteúdo
- Julia Haller – Criadora de conteúdo
- Wirtual (Øyvind Ludwig Iversen) – Criador de conteúdo
- Daniel Ahola – Criador de conteúdo
- Gabs Djay – Criadora de conteúdo sobre automobilismo
- Joe Tasker – Criador de conteúdo e apresentador de televisão
- Bella James – Criadora de conteúdo
- Juank Perez – Criador de conteúdo
- Fresia Aria – Repórter de futebol
- Nate Saunders – Repórter de F1
- Jakidale (Jacopo D'Alesio) – YouTuber e criador de conteúdo
- Sporttouchen (Timothé Rangström) – Criador de conteúdo
- Bea Eguiraun – Apresentadora de automobilismo e piloto de testes
- TheGrefg – Streamer e criador de conteúdo
- Caedrel (Marc Lamont) – Streamer
- TheDonato (Donato José Muñoz Calabres) – Streamer e criador de conteúdo
- Helydia (Celia Tansel) – Streamer e criadora de conteúdo
- Diogo 'MoveMind' da Silva – Streamer e criador de conteúdo
- Jonathan Amaral – Jogador profissional de esports
- RDJavi (Steven Javier Santos del Rosario) – Streamer
- TechnoGamerz (Ujjwal Chaurasia) – Criador de conteúdo sobre games
- Amar (Amar Al-Naimi) – Streamer e entertainer
- Nugato (Ilija Ravlić) – Streamer
- iiTzTimmy (Timothy An) – Streamer e gamer profissional
- Qucee (Quentin Correia) – Streamer e YouTuber
- Leticia Bufoni – Skatista profissional
- Sarah Lezito (Sarah Vignot) – Pilota de dublês
- Arda Saatçi – Atleta de ultrarresistência
- Lethal Shooter (Chris Matthews) – Treinador de arremessos da NBA
- Janja Garnbret – Escaladora profissional
- Leo Neugebauer – Campeão mundial de decatlo
- Molly Carlson – Saltadora profissional de penhascos
- Matt Jones – Atleta de mountain bike
- Billy Bolt – Piloto de motociclismo
- Aidan Heslop – Saltador de penhascos
- Pol Tarrés – Piloto de enduro
- Tommo McCluskey – Criador de conteúdo e apresentador de automobilismo
- Taylor Serage – Criadora de conteúdo
- Joseph Brophy – Jornalista esportivo
- Supercar Blondie (Niklaus Manuel Hirschi) – CEO de mídia automotiva
- Shreeman Legend (Siddhant Praveen Joshi) – Streamer e YouTuber
- Shredded Fox (Jan Liška) – YouTuber e influenciador fitness
- Molly Marsh – Influenciadora e personalidade da televisão
- Mélanie Buffetaud – Criadora de conteúdo e atleta de parkour
- Jojo Sim – Criador de conteúdo
- MrCarSounds (Greg Gevojanyan) – Criador de conteúdo
- ExtraEmily (Emily Xuechun Zhang) – Streamer
- Henry Robert Williams – Jornalista esportivo
- Charles Poujade – Atleta de parkour e criador de conteúdo
- Austin Sprinz – Criador de conteúdo
Como funciona o desafio Max vs 100?
Max Verstappen largará na 101ª posição e terá 30 voltas para tentar ultrapassar 100 competidores em uma pista especial construída em Silverstone. Cada participante ultrapassado pelo tetracampeão será eliminado e deverá deixar a pista imediatamente.
Quando será o desafio de kart de Max Verstappen?
O Max vs 100 será realizado nesta quarta-feira, 16. De acordo com a programação divulgada, a competição começará às 17h no Reino Unido, equivalente às 13h no horário de Brasília.
Onde assistir ao Max vs 100 ao vivo?
O desafio será transmitido globalmente pelo Disney+ e pelo aplicativo da ESPN.
Como será definida a ordem de largada do Max vs 100?
Os convidados participarão de uma sessão classificatória nesta terça-feira, 15, para definir a ordem de largada. Max Verstappen será a única exceção e começará na 101ª posição.
Os participantes usarão karts iguais no Max vs 100?
Sim. Todos os competidores usarão karts iguais para buscar o maior nível possível de igualdade no desafio.
Quem participará do desafio contra Max Verstappen?
A lista reúne criadores de conteúdo, streamers, jornalistas, pilotos e atletas, como Leticia Bufoni, Janja Garnbret, Billy Bolt, TheGrefg, Caedrel, Nate Saunders e Supercar Blondie.