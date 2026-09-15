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Fase de grupos copa 2026

Verstappen contra 100 karts: veja onde assistir ao desafio

Piloto da Red Bull terá 30 voltas para ultrapassar todos os competidores em pista especialmente construída em Silverstone; evento será transmitido pelo Disney+ e ESPN

Max Verstappen: piloto participa de desafio da Red Bull nesta quarta-feira, 15 (Kym Illman/Getty Images)

Max Verstappen: piloto participa de desafio da Red Bull nesta quarta-feira, 15 (Kym Illman/Getty Images)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 15h53.

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RESUMO | Max Verstappen disputa nesta quarta-feira, 16, o desafio de kart Max vs 100, em Silverstone, no Reino Unido. O tetracampeão largará na 101ª posição e terá 30 voltas para ultrapassar 100 competidores, que usarão karts iguais. O evento será transmitido pelo Disney+ e pelo app da ESPN a partir das 13h, no horário de Brasília.

É race week! Porém, de forma um pouco diferente. Enquanto a Fórmula 1 aproveita uma semana de pausa após o GP da Espanha, Max Verstappen irá enfrentar um desafio na pista nesta quarta-feira, 16.

A competição, chamada de "Max vs 100", será um desafio de kart em que Verstappen largará da 101ª posição e terá 30 voltas para tentar ultrapassar os 100 kartistas. Foi construída uma pista especial para esse momento em Silverstone, no Reino Unido.

Como irá funcionar o desafio 'Max vs 100'?

Com exceção de Max Verstappen, que irá começar na 101.ª posição, os competidores convidados participarão de uma sessão classificatória nesta terça-feira, 15, para definir a ordem de largada.

Todos os competidores utilizarão karts iguais, buscando o maior nível de igualdade possível. Após a largada, quem for ultrapassado pelo tetracampeão estará eliminado e deve deixar a pista imediatamente.

Onde assistir ao desafio?

O evento será transmitido globalmente pelo Disney+ e pelo app da ESPN. De acordo com a programação divulgada, o início da competição está marcado para às 17h locais, equivalente às 13h no horário de Brasília.

Confira a lista de competidores confirmados até o momento:

  • Zac Alsop – YouTuber
  • Tyrique Hyde – Streamer
  • Queen B (Rebecca Evans) – Criadora de conteúdo e apresentadora de automobilismo
  • Pieface23 (Jack McDermott) – Criador de conteúdo
  • TGFBro (Romell Henry) – Criador de conteúdo para YouTube
  • Manny (Emmanuel David Brown) – YouTuber
  • Dantic (Daniel Moss) – Criador de conteúdo e YouTuber
  • Amber Gill – Personalidade da televisão
  • Stungpegg (Nieve Petruzziello) – Apresentadora esportiva e criadora de conteúdo
  • Bash The Entertainer (Bachala Mbunzama) – Criador de conteúdo e comediante
  • Developer Adam (Adam Powell) – Criador de conteúdo
  • Kalia Lai – Criadora de conteúdo e atleta
  • James Doyle – Criador de conteúdo
  • Drift Games (David Egan) – Criador de conteúdo e piloto de drift
  • GoKartGod – Fabricante de karts elétricos
  • Larry Chen – Fotógrafo automotivo
  • Neo Yau (Yau Hawk Sau) – Ator e criador de conteúdo
  • Mike Dokas – Criador de conteúdo no TikTok
  • AustrianKiwi (Jonathan Balchin) – Comediante
  • Nathan Lust – Criador de conteúdo
  • Tettrem (Mateus dos Santos Machado Almeida) – Criador de conteúdo e streamer
  • Mars (Zhang Jing) – Criadora de conteúdo sobre esportes radicais
  • Pamkutya (Norbert Osbáth) – Criador de conteúdo
  • Roberts Vītols – Criador de conteúdo
  • Paky TWC (Patrick Tremolada) – YouTuber
  • Enis Kirazoğlu – Criador de conteúdo
  • Karol Zdęba – YouTuber
  • Vale Sulca – Criadora de conteúdo
  • German Rodezel – Criador de conteúdo
  • Pableke (Pablo Jimenez) – Criador de conteúdo
  • Josh Richards – Criador de conteúdo e empreendedor
  • Si Hyun Park – Piloto profissional de drift
  • John-Marc van Wyk – Criador de conteúdo
  • Dyler – Artista e criador de conteúdo
  • Nnnurdaylet – Criador de conteúdo
  • Julia Haller – Criadora de conteúdo
  • Wirtual (Øyvind Ludwig Iversen) – Criador de conteúdo
  • Daniel Ahola – Criador de conteúdo
  • Gabs Djay – Criadora de conteúdo sobre automobilismo
  • Joe Tasker – Criador de conteúdo e apresentador de televisão
  • Bella James – Criadora de conteúdo
  • Juank Perez – Criador de conteúdo
  • Fresia Aria – Repórter de futebol
  • Nate Saunders – Repórter de F1
  • Jakidale (Jacopo D'Alesio) – YouTuber e criador de conteúdo
  • Sporttouchen (Timothé Rangström) – Criador de conteúdo
  • Bea Eguiraun – Apresentadora de automobilismo e piloto de testes
  • TheGrefg – Streamer e criador de conteúdo
  • Caedrel (Marc Lamont) – Streamer
  • TheDonato (Donato José Muñoz Calabres) – Streamer e criador de conteúdo
  • Helydia (Celia Tansel) – Streamer e criadora de conteúdo
  • Diogo 'MoveMind' da Silva – Streamer e criador de conteúdo
  • Jonathan Amaral – Jogador profissional de esports
  • RDJavi (Steven Javier Santos del Rosario) – Streamer
  • TechnoGamerz (Ujjwal Chaurasia) – Criador de conteúdo sobre games
  • Amar (Amar Al-Naimi) – Streamer e entertainer
  • Nugato (Ilija Ravlić) – Streamer
  • iiTzTimmy (Timothy An) – Streamer e gamer profissional
  • Qucee (Quentin Correia) – Streamer e YouTuber
  • Leticia Bufoni – Skatista profissional
  • Sarah Lezito (Sarah Vignot) – Pilota de dublês
  • Arda Saatçi – Atleta de ultrarresistência
  • Lethal Shooter (Chris Matthews) – Treinador de arremessos da NBA
  • Janja Garnbret – Escaladora profissional
  • Leo Neugebauer – Campeão mundial de decatlo
  • Molly Carlson – Saltadora profissional de penhascos
  • Matt Jones – Atleta de mountain bike
  • Billy Bolt – Piloto de motociclismo
  • Aidan Heslop – Saltador de penhascos
  • Pol Tarrés – Piloto de enduro
  • Tommo McCluskey – Criador de conteúdo e apresentador de automobilismo
  • Taylor Serage – Criadora de conteúdo
  • Joseph Brophy – Jornalista esportivo
  • Supercar Blondie (Niklaus Manuel Hirschi) – CEO de mídia automotiva
  • Shreeman Legend (Siddhant Praveen Joshi) – Streamer e YouTuber
  • Shredded Fox (Jan Liška) – YouTuber e influenciador fitness
  • Molly Marsh – Influenciadora e personalidade da televisão
  • Mélanie Buffetaud – Criadora de conteúdo e atleta de parkour
  • Jojo Sim – Criador de conteúdo
  • MrCarSounds (Greg Gevojanyan) – Criador de conteúdo
  • ExtraEmily (Emily Xuechun Zhang) – Streamer
  • Henry Robert Williams – Jornalista esportivo
  • Charles Poujade – Atleta de parkour e criador de conteúdo
  • Austin Sprinz – Criador de conteúdo

Como funciona o desafio Max vs 100?

Max Verstappen largará na 101ª posição e terá 30 voltas para tentar ultrapassar 100 competidores em uma pista especial construída em Silverstone. Cada participante ultrapassado pelo tetracampeão será eliminado e deverá deixar a pista imediatamente.

Quando será o desafio de kart de Max Verstappen?

O Max vs 100 será realizado nesta quarta-feira, 16. De acordo com a programação divulgada, a competição começará às 17h no Reino Unido, equivalente às 13h no horário de Brasília.

Onde assistir ao Max vs 100 ao vivo?

O desafio será transmitido globalmente pelo Disney+ e pelo aplicativo da ESPN.

Como será definida a ordem de largada do Max vs 100?

Os convidados participarão de uma sessão classificatória nesta terça-feira, 15, para definir a ordem de largada. Max Verstappen será a única exceção e começará na 101ª posição.

Os participantes usarão karts iguais no Max vs 100?

Sim. Todos os competidores usarão karts iguais para buscar o maior nível possível de igualdade no desafio.

Quem participará do desafio contra Max Verstappen?

A lista reúne criadores de conteúdo, streamers, jornalistas, pilotos e atletas, como Leticia Bufoni, Janja Garnbret, Billy Bolt, TheGrefg, Caedrel, Nate Saunders e Supercar Blondie.

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