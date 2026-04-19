Rayan Cherki, do Manchester City, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida da Premier League entre Manchester City e Arsenal, no Etihad Stadium, em 19 de abril de 2026, em Manchester, Inglaterra (Carl Recine/Getty Images)
Publicado em 19 de abril de 2026 às 15h29.
O Manchester City reacendeu a disputa pelo título da Premier League ao vencer o Arsenal por 2 a 1, neste domingo, 19, no Etihad Stadium.
A equipe comandada por Pep Guardiola reduziu a diferença na tabela e se aproximou da liderança. Os Citizens somam 67 pontos, enquanto o clube londrino lidera com 70, ainda com um jogo a mais.
O confronto adiado da 31ª rodada, diante do Crystal Palace, está previsto para 18 de maio. A partida foi remarcada por causa da final da Copa da Liga Inglesa. Em caso de igualdade na pontuação, o critério de desempate considera saldo de gols, seguido por gols marcados e confronto direto.
Após o resultado, torcedores do Manchester City exibiram uma faixa nas arquibancadas com referência à música da banda The Smiths: "Panic on the Streets of London". A provocação dialoga com o histórico recente do Arsenal, que perdeu rendimento nas etapas finais de temporadas anteriores sob comando de Mikel Arteta.
O Arsenal acumula três vice-campeonatos consecutivos da Premier League, incluindo a temporada 2022/23, quando perdeu a liderança após abrir vantagem de oito pontos. Naquele ciclo, a equipe manteve o topo desde agosto, mas foi ultrapassada na reta final pelo City.
O placar foi aberto ainda no primeiro tempo com gol de Rayan Cherki. Aos 15 minutos, Matheus Nunes ajeitou a bola, e o atacante finalizou após avançar pela área. O empate veio pouco depois, aos 17, após erro de Gianluigi Donnarumma, aproveitado por Kai Havertz.
No segundo tempo, o City voltou a pressionar e definiu o resultado aos 19 minutos. Em jogada iniciada por Donnarumma, a bola chegou a Jérémy Doku, que cruzou para Erling Haaland. O atacante marcou o gol da vitória, consolidando o resultado que mantém o City na disputa direta pelo título.