O segredo de Ronaldinho Gaúcho: por que jogador dá passe olhando para o outro lado?

Ronaldinho Gaúcho foi um dos responsáveis por transformar o futebol em espetáculo, e um dos truques mais marcantes de sua carreira era dar passes olhando para o lado oposto da jogada. O movimento, conhecido como “no-look pass”, virou assinatura do craque e ajudou a eternizar sua imagem como um dos jogadores mais criativos da história.

A explicação para esse recurso vai além da estética, que transformava o jogo em algo mágico. Não à toa, Ronaldinho recebeu o apelido de 'bruxo'.

Ao olhar para uma direção diferente da bola, Ronaldinho confundia a marcação adversária e criava segundos para seus companheiros aparecerem livres. Defensores costumam seguir o olhar do jogador para antecipar o lance, e o brasileiro usava isso como armadilha. Enquanto os rivais se moviam para um lado, a bola saía para o outro.

Mais do que improviso, o gesto exigia técnica e muito treino. Para executar esse tipo de passe, é preciso ter domínio absoluto da bola, visão periférica e noção exata do posicionamento dos colegas. Ronaldinho mapeava o campo em frações de segundo, enxergando espaços que poucos percebiam.

O recurso ficou famoso em sua passagem pelo Barcelona, especialmente entre 2003 e 2008, período em que se destacou com seus dribles, assistências e gols. Em diversos jogos, seus passes sem olhar desmontaram sistemas defensivos inteiros e arrancaram aplausos até de torcedores rivais.

Ronaldinho tem inspiração no basquete

Para 'inventar' o passe mágico, Ronaldinho teve como inspiração o basquete. O jogador revelou em um documentário da Netflix, que conta sua história, como criou o passe que confundiu milhares de jogadores ao redor do mundo.

"Eu adorava ver o Magic Johnson, os passes sem olhar, a época do Jordan. Para mim acontecia normalmente, sempre fui atacante de criar oportunidades de gol para o meu time. Daí eu treinava muito e depois tinha muita confiança para fazer durante os jogos", explicou Ronaldinho.

O documentário, que leva o nome do atleta, tem três episódios e estreou em 16 de abril, na Netflix.