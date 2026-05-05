Arsenal volta à final da Champions após 20 anos e mira temporada histórica

O Arsenal está na final da Champions League 2025/26. Os Gunners venceram o Atlético de Madrid por 1 a 0 nesta terça-feira, 5, e voltam a uma decisão após 20 anos. A última vez havia sido em 2005/06, quando perderam o título por 2 a 1 para o Barcelona.

A vaga na final vale muito para o Arsenal, que busca seu primeiro título da Champions League. O clube, em toda sua história, nunca conquistou o maior título da Europa, e agora, sob o comando de Arteta, busca a taça.

Os Gunners vivem uma temporada histórica. Além de estar na final da Liga dos Campeões, o clube também é líder da Premier League e estão próximos de conquistar o troféu após 22 anos. O último título inglês foi na temporada 2003/04.

Com isso, Arteta tem a chance de se coroar no comando do Arsenal e escrever seu nome na história do clube, conquistando dois títulos importantíssimos para a equipe. Além disso, confirma o auge de um bom trabalho que já vem sendo desenvolvido desde o final de 2019, quando assumiu o comando técnico da equipe.

Arsenal tem soma de maturidade com equílibrio

O atual Arsenal é fruto de um processo longo, de paciência e amadurecimento. Nos últimos anos, o clube viveu temporadas marcadas por oscilações, mas soube ter paciência para colher os frutos.

Arteta foi anunciado em 2019 e teve muito trabalho até conseguir encaixar o Arsenal e deixá-lo da maneira em que está na atualidade. Neste período, o time amadureceu, se adaptou perfeitamente e o treinador encontrou equilíbrio entre intensidade ofensiva e segurança defensiva nesta temporada.

Além disso, o sucesso também vem passando pelo talento individual. Bukayo Saka segue como peça-chave no setor ofensivo, inclusive foi quem marcou o gol que garantiu a vaga diante do Atlético de Madrid na semifinal. Já no meio campo, Martin Odegaard é quem dita o ritmo. Já os brasileiros Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães oferecem opções no ataque e defesa dos Gunners.

Claro que os atletas jovens fazem a diferença. No entanto, o grande diferencial do Arsenal está no coletivo: o Arsenal não depende de um único jogador, mas de um sistema que potencializa todos e que está colhendo os frutos atualmente.

Agora, o clube volta a uma final de Champions League e quer seguir fazendo história. A equipe espera o duelo entre Bayern de Munique x PSG, nesta quarta-feira, 6, para conhecer seu adversário na decisão. A final está marcada para o dia 30 de maio, na Puskás Arena, na Hungria.