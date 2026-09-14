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Fase de grupos copa 2026

Vasco x Santa Fé: onde assistir, escalações e horário

Cruz-Maltino e colombianos duelam nesta terça-feira em São Januário pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Vasco e Santa Fé empataram na Colômbia na semana passada. O vencedor estará na semifinal da Sul-Americana. (Hedeson Alves/Sports Press Photo/Getty Images) ((Foto de Hedeson Alves/Sports Press Photo/Getty Images))

Vasco e Santa Fé empataram na Colômbia na semana passada. O vencedor estará na semifinal da Sul-Americana. (Hedeson Alves/Sports Press Photo/Getty Images) ((Foto de Hedeson Alves/Sports Press Photo/Getty Images))

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 15h19.

Última atualização em 14 de setembro de 2026 às 15h22.

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RESUMO | O Vasco da Gama recebe o Independiente Santa Fe nesta terça-feira, 15 de setembro de 2026, às 19h (de Brasília), no Estádio de São Januário, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Após um empate sem gols no primeiro confronto na Colômbia, a equipe carioca aposta no fator casa e na recuperação demonstrada no Campeonato Brasileiro para buscar a classificação inédita às semifinais do torneio continental.

O Vasco da Gama entra em campo nesta terça-feira, 15, para encarar o Independiente Santa Fe, da Colômbia, no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. A partida, válida pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, tem início marcado para as 19h (no horário de Brasília). O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam afirmação no cenário continental e sonham com uma vaga na semifinal do torneio, prometendo fortes emoções para os torcedores que lotarão as arquibancadas do reduto cruz-maltino.

Como o primeiro duelo disputado na Colômbia terminou empatado em 0 a 0, a eliminatória permanece totalmente aberta para este segundo jogo no Rio de Janeiro. Quem vencer no tempo regulamentar avança de fase, enquanto uma nova igualdade por qualquer placar levará a decisão da vaga para as cobranças de pênaltis. O time comandado pelo técnico Pedro Emanuel chega para o confronto decisivo embalado por um resultado de extrema importância fora de casa: no último compromisso pelo Campeonato Brasileiro da Série A 2026, o Vasco superou o Grêmio por 2 a 1, de virada, em uma atuação de superação que deu fôlego ao grupo na luta para se afastar da zona de rebaixamento da competição nacional.

Do outro lado do gramado, o Independiente Santa Fe chega ao Rio de Janeiro credenciado por uma boa sequência de resultados em sua temporada. No último final de semana, a equipe comandada pelo experiente técnico uruguaio Pablo Repetto venceu o Tolima por 1 a 0 pela Liga Colombiana Finalización 2026, resultado que consolidou o time na sétima colocação do campeonato nacional.

Desfalques e escalações prováveis para o duelo

Ambas as equipes chegam para este confronto de volta lidando com ausências importantes em seus respectivos planteis, o que obrigará os treinadores a realizarem alterações de última hora. O Vasco não poderá contar com jogadores como Brenner e Mateus Carvalho, que seguem entregues aos cuidados do departamento médico e desfalcam o meio-campo e o setor ofensivo. Do lado visitante, o Santa Fe tem como baixas confirmadas os atletas Omar Fernández, Yilmar Velásquez e Kevin Balanta, exigindo adaptações táticas por parte de Pablo Repetto na montagem da equipe titular.

A provável escalação do Vasco para o confronto conta com Léo Jardim no gol; uma linha defensiva formada por Lucas Piton (Cuiabano), Robert Renan, Cuesta e Paulo Henrique; no meio-campo, Sosa, Thiago Mendes e Tchê Tchê (Ramon Rique); enquanto o setor ofensivo deve ser composto por Andrés Gómez, Adson e Bruno Duarte, sob o comando técnico de Pedro Emanuel. O Independiente Santa Fe deve ir a campo com Asprilla defendendo a meta; o sistema defensivo composto por Mafla, Scarpeta, Olivera e Palacios; no meio-campo, D. Torres, Emerson Rodríguez e J. Torres; com o trio de frente formado por Franco Fagúndez, Obrian e o experiente atacante Rodallega, comandados pelo técnico P. Repetto.

Onde assistir e transmissão ao vivo

  • Competição: Copa Sul-Americana (Quartas de final - Jogo de volta)
  • Data: 15 de setembro de 2026
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Paramount+ (streaming)

O que acontece em caso de novo empate no tempo regulamentar?

Como o jogo de ida terminou 0 a 0, qualquer nova igualdade no placar agregado empurra a decisão da vaga nas semifinais diretamente para as cobranças de pênaltis.

Quais são os principais desfalques do Vasco para a partida?

O Cruz-Maltino não poderá contar com jogadores importantes como Brenner e Mateus Carvalho, que seguem sob os cuidados do departamento médico.

Onde assistir à partida ao vivo no Brasil?

O confronto decisivo entre Vasco e Independiente Santa Fe terá transmissão exclusiva ao vivo pela plataforma de streaming Paramount+.

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