Pré-quartas de final da Champions: o estado dos astros da liga europeia

As oitavas de final da UEFA Champions League 2025/26 estão encerradas.

Com goleadas históricas, viradas dramáticas e eliminações surpreendentes, os oito classificados para as quartas de final já conhecem seus adversários e o caminho até a grande final, marcada para 30 de maio, na Puskas Arena, em Budapeste.

Agora, os fãs e torcidas do futebol europeu analisam o terreno em que Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool, Bayern de Munique, Arsenal, Paris Saint-Germain, Sporting CP e Real Madrid têm a frente.

Barcelona

O Barcelona entra nas quartas em grande estilo.

Após empatar por 1 a 1 no St. James' Park, os catalães golearam o Newcastle por 7 a 2 no Camp Nou, em uma atuação dominante com show de Raphinha.

A classificação continua uma sequência impressionante: o Barça venceu 15 dos seus últimos 16 jogos nos oitavos de final da Champions.

Lamine Yamal está a um gol de igualar o recorde de Mbappé de mais gols marcados na competição antes dos 19 anos.

Nas quartas, o adversário será o Atlético de Madrid, confronto contra o qual o histórico é desfavorável: apenas uma vitória, um empate e dois reveses nos quatro jogos mais recentes entre os clubes.

Atlético de Madrid

Os colchoneiros eliminaram o Tottenham com autoridade. 5 a 2 na primeira mão, em casa, e 2 a 3 na volta, placar que não foi suficiente para os ingleses avançarem.

Julián Álvarez segue em grande fase: 13 gols nos últimos 16 jogos na Champions.

O Atlético abriu o marcador em sete dos últimos oito jogos na competição. O defensor Clément Lenglet, ex-emprestado ao Tottenham, teve o curioso papel de atuar contra seu ex-clube.

Real Madrid

Os merengues confirmaram mais uma vez sua supremacia sobre o Manchester City: 3 a 0 na primeira mão, no Bernabéu, e 2 a 1 na volta, em Manchester.

É a quinta temporada consecutiva em que os dois clubes se encontram na fase eliminatória da Champions.

O Real Madrid venceu os dois últimos confrontos e 13 dos seus últimos 15 jogos nos oitavos de final da competição, conforme a UEFA. Vinícius Júnior pode se tornar o jogador mais jovem a disputar 80 jogos na fase principal da Champions, superando o recorde do próprio Mbappé.

Nas quartas, o adversário será o Bayern de Munique o maior clássico europeu da rodada, com 28 confrontos no histórico entre os clubes.

Bayern de Munique

Os bávaros foram os mais dominantes da fase: golearam a Atalanta por 6 a 1 na primeira mão, na Itália, e venceram por 4 a 1 em Munique, totalizando 10 gols em dois jogos.

Harry Kane marcou nos três últimos jogos dos oitavos pelo Bayern e soma cinco gols nessas partidas, agora faltam apenas dois para se tornar o primeiro inglês a atingir 50 gols na Champions League.

O confronto nas quartas contra o Real Madrid promete: os alemães lideram o histórico geral com 13 vitórias em 28 jogos, contra 11 dos espanhóis.

PSG

O Paris Saint-Germain foi o time mais avassalador das oitavas.

Atropelou o Chelsea com um agregado de 8 a 2: 5 a 2 em Paris e 3 a 0 em Londres. Agora, os parisienses chegam às quartas com cinco eliminatórias consecutivas vencidas na Champions.

Vitinha marcou em três jogos seguidos da competição contra times ingleses, somando cinco gols nessas partidas.

Nas quartas, o PSG enfrenta o Liverpool, duelo que já aconteceu na fase eliminatória da edição passada, com vitória dos franceses.

Liverpool

Os Reds sofreram na primeira mão, perdendo por 1 a 0 na Turquia para o Galatasaray, mas responderam com uma goleada por 4 a 0 em Anfield para avançar. Apesar disso, ainda são os primeiros colocados na tabela de pontos do torneio.

O Liverpool não sofreu gols em cinco dos seis jogos anteriores em casa contra times turcos na UEFA.

O confronto nas quartas contra o PSG tem histórico equilibrado: três vitórias para cada lado nos seis jogos entre os dois clubes na fase eliminatória da Champions.

Arsenal

Os Gunners avançaram sobre o Bayer Leverkusen de forma segura: empate por 1 a 1 na Alemanha e vitória por 2 a 0 em casa.

O Arsenal busca chegar às semifinais pela terceira vez consecutiva.

Gabriel Martinelli marcou nos quatro jogos em casa do clube na Champions nesta edição, enquanto Kai Havertz balançou as redes em cinco dos últimos seis jogos na competição. Curiosamente, ambos passaram pelo Leverkusen antes de chegar ao Emirates, assim como o zagueiro Piero Hincapié, emprestado ao Arsenal pelo clube alemão.

Nas quartas, o adversário será o Sporting CP.

Sporting CP

Os portugueses viveram a maior virada da rodada.

Perderam por 3 a 0 para o Bodø/Glimt na primeira mão, na Noruega, mas viraram o placar com uma goleada de 5 a 0 em Lisboa para avançar.

É apenas a segunda vez que o Sporting chega às quartas de final da principal competição europeia, a anterior foi em 1982/83.

O histórico contra o Arsenal é desfavorável: nenhuma vitória em cinco jogos (três empates e duas derrotas), com saldo de 4 a 9 em gols.

Times classificados para as quartas de final

Time País Posição na fase de liga Pontos Campanha na fase de liga Liverpool Inglaterra 1º 21 7 vitórias, 0 empates, 1 derrota Barcelona Espanha 2º 19 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota Bayern de Munique Alemanha 3º 18 6 vitórias, 0 empates, 2 derrotas Arsenal Inglaterra 4º 17 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota Atlético de Madrid Espanha 5º 17 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota Paris Saint-Germain França 6º 16 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas Sporting CP Portugal 7º 16 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas Real Madrid Espanha 8º 15 5 vitórias, 0 empates, 3 derrotas

Jogos das quartas de final

Confronto Jogo 1 Jogo 2 PSG x Liverpool 8/abr — Parc des Princes 14/abr — Anfield Real Madrid x Bayern 7/abr — Bernabéu 15/abr — Allianz Arena Barcelona x Atlético de Madrid 8/abr — Camp Nou 14/abr — Metropolitano Sporting CP x Arsenal 7/abr — José Alvalade 15/abr — Emirates

Os vencedores de PSG x Liverpool e Real Madrid x Bayern se enfrentam na semifinal. Os vencedores de Barcelona x Atlético e Sporting x Arsenal também se encontram na outra chave. A grande final está marcada para 30 de maio, na Puskas Arena, em Budapeste.