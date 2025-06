Aos 72, Zico reforça protagonismo no Flamengo como garoto-propaganda do clube

Zico chegou aos 72 anos em 2025 com uma imagem de dar inveja a muito jogador da atual geração. Aposentado dos gramados há mais de três décadas, o ex-jogador do Flamengo e da seleção brasileira passou por diversas funções desde então. Nos últimos anos, especialmente após a pandemia, consolidou-se como presença constante em eventos e campanhas no papel de embaixador.

A mais recente atuação nessa frente veio com o anúncio do Flamengo de que Zico será o embaixador do clube e chefe da delegação na Copa do Mundo de Clubes, marcada para 14 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos.

Essa não é a primeira vez que o Galinho, como é conhecido, assume esse tipo de posto. Em 2015, tornou-se o principal embaixador do programa de sócio-torcedor do Flamengo, recebendo R$ 5 da primeira mensalidade de cada novo filiado em troca do uso da imagem.

Nos últimos anos, essa participação tem sido constante. Antes de retomar a parceria com o Flamengo, Zico foi garoto-propaganda da Pixbet, depois da Betsat, e, no início de 2025, assinou um contrato milionário com a BETesporte, empresa de apostas esportivas e jogos online.

"Zico vai ser sempre uma referência — não só para flamenguistas, e não apenas pelo talento, mas pela dedicação e pelo cavalheirismo. Neste momento em que a pirâmide etária do país se inverte, ver ex-atletas da geração dele sendo associados a produtos consumidos por jovens é algo positivo que vai além da publicidade", analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports, empresa que intermedeia contratos publicitários de jogadores.

Em 2019, estudo da Pantheon, projeto do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), colocou Zico como o décimo brasileiro mais conhecido no mundo, à frente de nomes como Ayrton Senna, Caetano Veloso e Santos Dumont. No mesmo ano, Zico tornou-se embaixador da AAAPV (Agência de Autorregulamentação das Entidades de Autogestão de Planos de Proteção Contra Riscos Patrimoniais).

Em 2024, Zico também foi embaixador do Time Brasil, durante as Olimpíadas de Paris 2024; na Copa de 2014, no Brasil, ele já havia sido nomeado embaixador oficial do evento ao lado de Ronaldo Fenômeno e Bebeto.

Também em 2024, Zico atuou como garoto-propaganda de diferentes marcas: Blockchain Sports, multinacional que integra tecnologia blockchain ao esporte; Sicoob, sistema de cooperativas financeiras; Megatron, fabricante de fios e cabos elétricos; e Klini Saúde, operadora de planos de saúde. Alguns anos antes, foi representante do banco BMG.

Além do papel recente como embaixador, Zico mantém presença em diversos segmentos da indústria, participando como palestrante e consultor em eventos no Brasil e no exterior, inclusive no Japão, onde jogou e se tornou ídolo. Entre seus projetos está o Jogo das Estrelas, realizado anualmente no Maracanã com personalidades do esporte, da música e do entretenimento, patrocinado pelo Bradesco, empresa com a qual Zico mantém relações comerciais.

Nas redes sociais, o ex-jogador mantém uma presença significativa. O canal "Zico 10", com vídeos e entrevistas, reúne mais de 1,5 milhão de inscritos. No Instagram, são quase 4 milhões de seguidores, e no TikTok, cerca de 335 mil.

Não é de hoje que o Galinho atua na área publicitária. Na década de 1980, o ex-jogador atuou como garoto-propaganda da Le Coq Sportif, que fornecia material esportivo à seleção argentina campeã da Copa de 1986. Também participou de campanha publicitária da Estrela, empresa de brinquedos. Em 1996, fundou o Centro de Futebol Zico (CFZ), primeiro clube-empresa criado no Brasil, inicialmente chamado Rio de Janeiro Futebol Clube.

"O Zico tem uma marca muito forte, mesmo após três décadas de sua aposentadoria. Até hoje, é possível explorar o nome do ídolo da seleção brasileira e do Flamengo de diversas maneiras, já que seu alcance é potencializado por alguém tão querido pelo público. Para nós, é uma honra ter o Galinho de Quintino ao nosso lado, construindo uma trajetória no universo do entretenimento com responsabilidade", afirma Vinicius Nogueira, CEO da BETesporte.

Zico passou a figurar como garoto-propaganda em placas publicitárias de pelo menos oito campeonatos estaduais, além do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e das Eliminatórias da Copa do Mundo, sempre com sua imagem e a frase: “A bet do Zico”.

“Observamos crescimento significativo no número de acessos à plataforma e na percepção do público com a campanha desde seu lançamento. O alcance da marca se expandiu não só no Brasil, mas também na América do Sul. A relação construída com Zico reforça a mensagem de jogo responsável”, complementa Nogueira.