Craque do Flamengo aparece em ranking entre os mais decisivos do mundo

Levantamento do CIES Football Observatory coloca Arrascaeta entre os 30 mais decisivos do planeta; Messi lidera após somar 59 ações diretas em gols

Arrascaeta: atleta do Flamengo aparece na lista dos 30 jogadores mais decisivos do mundo (Wagner Meier/Getty Images)

Renan Rodrigues
Freelancer

Publicado em 5 de março de 2026 às 09h49.

O meia Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, aparece entre os 30 jogadores mais decisivos do futebol mundial em um ranking do CIES Football Observatory, liderado por Lionel Messi. O uruguaio ocupa a 22ª posição, em uma lista que reúne atletas de 67 ligas e considera impacto direto em gols no período analisado.

O que é o ranking e como o CIES define 'decisivo'

O ranking do CIES Football Observatory considera o desempenho dos jogadores no último ano em 67 ligas e parte, principalmente, das ações diretas em gols, como gols e assistências.

Esses números não entram “crus”: eles são ponderados por um coeficiente que leva em conta o nível médio das partidas disputadas e o desempenho de atletas mais bem avaliados, para ajustar o peso das participações conforme o contexto competitivo.

Além disso, o estudo menciona o uso de métricas avançadas de impacto para avaliar a influência do jogador, incluindo aspectos ligados à criação de chances, finalização e participação no jogo ao longo do período analisado.

Na prática, a ideia é comparar jogadores de ligas diferentes sem tratar da mesma forma uma participação em um jogo de nível mais alto e outra em um cenário menos competitivo.

Messi lidera o ranking com números que abrem vantagem

No topo, Messi aparece isolado com 59 participações diretas em gols pelo Inter Miami, somando 37 gols e 22 assistências. O argentino abriu 17 ações decisivas de vantagem para o segundo colocado do ranking, segundo o próprio levantamento.

Arrascaeta no top 30

O meio campista do Flamengo surge em 22º e é citado pela regularidade nas participações ofensivas e pela influência na construção das jogadas do time.

Para o clube, o dado reforça um ponto importante: mesmo atuando fora do eixo europeu, o meia aparece em um recorte global que inclui nomes de mercados variados, com representantes da Europa, Américas, Ásia e Oriente Médio.

Lista tem Mbappé, Haaland e Cristiano Ronaldo, confira:

Além de Messi, o top 10 do ranking divulgado inclui Harry Kane, Kylian Mbappé, Xherdan Shaqiri, Luis Suárez e outros nomes. Entre os 30, aparecem também Cristiano Ronaldo e Erling Haaland, enquanto Arrascaeta é o representante do Flamengo no recorte.

  1. Lionel Messi (Inter Miami)
  2. Harry Kane (Bayern de Munique)
  3. Anders Dreyer (San Diego)
  4. Kylian Mbappé (Real Madrid)
  5. Xherdan Shaqiri (FC Basel)
  6. Luis Suárez (Sporting)
  7. Vangelis Pavlidis (Benfica)
  8. Denis Bouanga (Los Angeles FC)
  9. Ivan Toney (Al-Ahli)
  10. Michael Olise (Bayern de Munique)
  11. Darko Lemajić (FK RFS)
  12. Berkan Taz (SC Verl)
  13. Fábio Abreu (Beijing Guoan)
  14. Akram Afif (Al-Sadd)
  15. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)
  16. Paulinho Fernandes (Deportivo Toluca)
  17. Valeri Qazaishvili (Shandong Taishan)
  18. Joel Pojhjanpalo (Palermo)
  19. Alfredo Morelos (Atlético Nacional)
  20. Erling Haaland (Manchester City)
  21. Christian Fassnacht (Young Boys)
  22. Arrascaeta (Flamengo)
  23. Evander da Silva (FC Cincinnati)
  24. Sam Surridge (Nashville SC)
  25. Eduard Spertsyan (Krasnodar)
  26. Mourad Batna (Al-Fateh)
  27. Aleksandar Katai (Crvena Zvezda)
  28. Facundo Callejo (Cusco)
  29. Janis Ikaunieks (FK RFS)
  30. Julián Quiñones (Al-Qadsiah)
