Craque do Flamengo aparece em ranking entre os mais decisivos do mundo

O meia Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, aparece entre os 30 jogadores mais decisivos do futebol mundial em um ranking do CIES Football Observatory, liderado por Lionel Messi. O uruguaio ocupa a 22ª posição, em uma lista que reúne atletas de 67 ligas e considera impacto direto em gols no período analisado.

O que é o ranking e como o CIES define 'decisivo'

O ranking do CIES Football Observatory considera o desempenho dos jogadores no último ano em 67 ligas e parte, principalmente, das ações diretas em gols, como gols e assistências.

Esses números não entram “crus”: eles são ponderados por um coeficiente que leva em conta o nível médio das partidas disputadas e o desempenho de atletas mais bem avaliados, para ajustar o peso das participações conforme o contexto competitivo.

Além disso, o estudo menciona o uso de métricas avançadas de impacto para avaliar a influência do jogador, incluindo aspectos ligados à criação de chances, finalização e participação no jogo ao longo do período analisado.

Na prática, a ideia é comparar jogadores de ligas diferentes sem tratar da mesma forma uma participação em um jogo de nível mais alto e outra em um cenário menos competitivo.

Messi lidera o ranking com números que abrem vantagem

No topo, Messi aparece isolado com 59 participações diretas em gols pelo Inter Miami, somando 37 gols e 22 assistências. O argentino abriu 17 ações decisivas de vantagem para o segundo colocado do ranking, segundo o próprio levantamento.

Arrascaeta no top 30

O meio campista do Flamengo surge em 22º e é citado pela regularidade nas participações ofensivas e pela influência na construção das jogadas do time.

Para o clube, o dado reforça um ponto importante: mesmo atuando fora do eixo europeu, o meia aparece em um recorte global que inclui nomes de mercados variados, com representantes da Europa, Américas, Ásia e Oriente Médio.

Lista tem Mbappé, Haaland e Cristiano Ronaldo, confira:

Além de Messi, o top 10 do ranking divulgado inclui Harry Kane, Kylian Mbappé, Xherdan Shaqiri, Luis Suárez e outros nomes. Entre os 30, aparecem também Cristiano Ronaldo e Erling Haaland, enquanto Arrascaeta é o representante do Flamengo no recorte.