Esporte

Uruguai divulga lista para Copa com três jogadores do Flamengo; veja os convocados

Marcelo Bielsa manteve a base da equipe das Eliminatórias e aposta em nomes de clubes da Europa e do Brasil

Copa do Mundo: Arrascaeta disputará o Mundial ((Foto: Ruano Carneiro/Getty Images))

Copa do Mundo: Arrascaeta disputará o Mundial ((Foto: Ruano Carneiro/Getty Images))

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 31 de maio de 2026 às 11h51.

A seleção do Uruguai divulgou neste domingo, 31, a lista final dos 26 jogadores convocados pelo técnico Marcelo Bielsa para a Copa do Mundo. Entre os escolhidos, seis atletas que atuam em clubes do futebol brasileiro.

O Flamengo é o time com mais representantes na convocação uruguaia. Foram chamados o lateral-direito Guillermo Varela, os meio-campistas Giorgian De Arrascaeta e Nicolás De La Cruz, além do lateral-esquerdo Matías Viña. Embora tenha vínculo com o clube carioca, Viña atua atualmente por empréstimo no River Plate.

Também aparecem na lista o goleiro Sergio Rochet, do Internacional, o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, do Palmeiras, e o atacante Agustín Canobbio, do Fluminense.

A convocação mantém a base da equipe utilizada por Bielsa ao longo das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Entre os principais nomes da seleção uruguaia estão ainda o zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona, o volante Federico Valverde, do Real Madrid, o meio-campista Rodrigo Bentancur, do Tottenham, e o atacante Darwin Núñez, do Liverpool.

A lista reúne três goleiros, nove defensores, onze meio-campistas e três atacantes. Além dos atletas que atuam no Brasil, Bielsa convocou jogadores que defendem clubes das principais ligas da Europa e da América do Sul na tentativa de conquistar o terceiro título mundial da história da Celeste.

Convocados do Uruguai para Copa

Goleiros: Sergio Rochet, Fernando Muslera e Santiago Mele.

Defensores: Guillermo Varela, Ronald Araújo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Matías Olivera, Joaquín Piquerez, Matías Viña e Agustín Álvarez.

Meio-campistas: Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Agustín Canobbio, De Arrascaeta, Facundo Pellistri, Nicolás De La Cruz, Rodrigo Zalazar, Maximiliano Araújo e Brian Rodríguez.

Atacantes: Rodrigo Aguirre, Federico Viñas e Darwin Núñez.

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