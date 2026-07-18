Esporte

Fase de grupos copa 2026

Argentina x Espanha: horário e onde assistir à final da Copa do Mundo

Decisão acontece neste domingo, 19, às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey

Argentina x Espanha decidem título da Copa do Mundo neste domingo, 19 (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Argentina x Espanha decidem título da Copa do Mundo neste domingo, 19 (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 18 de julho de 2026 às 20h11.

Espanha e Argentina decidem o título da Copa do Mundo de 2026 no próximo domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Antes da grande decisão, a Inglaterra já garantiu seu lugar no pódio: neste sábado, 18, a seleção venceu a França por 6 a 4, com direito a hat-trick de Saka, e ficou com o terceiro lugar do torneio, sua melhor campanha em Copas desde o título de 1966.

Como chegam as equipes para o jogo

A Espanha chega embalada após uma campanha dominante no torneio. Líder do Grupo H, à frente de Cabo Verde, Uruguai e Arábia Saudita, a equipe comandada por Luis de la Fuente eliminou Áustria, Portugal, Bélgica e França no mata-mata até chegar à decisão.

Na semifinal, não deu chances aos franceses e venceu por 2 a 0, com gols de Mikel Oyarzabal e Pedro Porro. Com atuações consistentes do início ao fim, a Fúria busca o bicampeonato mundial, repetindo o título de 2010 e encerrando um jejum de 16 anos.

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Já a Argentina, atual campeã mundial, também fez uma campanha sólida, mas com emoções até a última rodada. Líder do Grupo G — que teve ainda Áustria, Jordânia e Argélia —, a seleção superou Cabo Verde, Egito, Suíça e Inglaterra no mata-mata, em jogos marcados por viradas e desempates nos minutos finais ou na prorrogação.

Vale lembrar que, na disputa contra os egípcios, a seleção estava perdendo por 2 a 0 e conseguiu uma virada na reta final.

Na semifinal, a Albiceleste bateu a Inglaterra por 2 a 1: Anthony Gordon abriu o placar para os ingleses, Enzo Fernández empatou, e Lautaro Martínez decidiu nos acréscimos. Os argentinos agora tentam o quarto título mundial — o segundo seguido, após a conquista de 2022.

Prováveis escalações

Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes e Enzo Fernández; Julián Álvarez e Lionel Messi.

Técnico: Lionel Scaloni.

Espanha

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo e Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

Técnico: Luis de la Fuente.

Onde assistir Espanha x Argentina

A decisão entre Argentina e Espanha terá transmissão ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • TV Aberta: TV Globo e SBT
  • TV Fechada: sportv e NSports
  • Streaming: Globoplay
  • YouTube: ge tv e Cazé TV
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