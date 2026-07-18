Inglaterra vence França em jogo de dez gols e garante o terceiro lugar da Copa do Mundo

Inglaterra x França se enfrentaram neste sábado, 18, em partida válida pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo. Em Miami, os ingleses levaram a melhor por 6 a 4, com gols de Declan Rice, Konsa, Bukayo Saka, três vezes, e Bellingham. Mbappé, duas vezes, Barcola e Dembelé descontaram.

No primeiro tempo, a Inglaterra deu um show, marcando quatro gols em cima dos franceses, mas, na segunda etapa, tudo mudou, com os franceses, comandados por Mbappé, Barcola e Dembelé, marcando quatro gols.

A Inglaterra perdeu para a Argentina por 2 a 1 na semifinal, enquanto a França caiu para a Espanha por 2 a 0 e chegou na disputa do terceiro lugar.

Ingleses dão show contra os franceses

Usando uma equipe suplente, a Inglaterra dominou completamente a etapa inicial e transformou a disputa pelo terceiro lugar em um jogo de ataque contra defesa. Muito mais organizada, intensa e eficiente, a equipe inglesa não deu espaço para a França respirar e construiu a vantagem ainda antes do intervalo.

O placar foi aberto logo aos dois minutos, quando Declan Rice balançou as redes em uma bela finalização. A superioridade inglesa seguiu evidente, e Ezri Konsa ampliou antes de Bukayo Saka marcar duas vezes. Com pouca intensidade, erros defensivos e dificuldade para reagir, a França assistiu à Inglaterra controlar as ações do início ao fim. O 4 a 0 no intervalo, inclusive, poderia ter sido ainda mais elástico diante do volume.

A França parecia ter muita dificuldade em jogar e chegar ao gol adversário, ainda que tivesse suas principais peças em campo.

Segundo tempo tem retomada da França

Na segunda etapa, os franceses pareceram ter recebido uma dose de ânimo e precisaram de apenas dois minutos para diminuir com Mbappé.

Seis minutos depois, Barcola anotou o segundo para os franceses. Parecia uma reação dos Bleus na disputa do torneio. O time de Deschamps ensaiava uma reação histórica.

Mas Mbappé queria mais. O atleta buscava a remontada francesa e marcou seu segundo gol na partida, diminuindo a vantagem para 4 a 3. O jogador, inclusive, chegou aos dez gols na Copa do Mundo e ultrapassou Lionel Messi na artilharia do torneio.

Apesar da tentativa francesa, a Inglaterra teve um pênalti a seu favor. Malo Gusto derrubou Spence dentro da área, e na cobrança, Bukayo Saka marcou para ampliar a vantagem aos franceses; era seu terceiro gol na partida.

Dembelé chegou a marcar o quarto da França, voltando a diminuir a vantagem, mas Jude Bellingham apareceu na sequência para marcar o sexto gol inglês e garantir o terceiro lugar na Copa do Mundo.