Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

União Brasil decide adotar neutralidade e mantém isolamento de Flávio

A decisão permite aos candidatos e candidatas do partido apoiarem localmente os presidenciáveis que melhor se adequam às suas próprias campanhas.

Antonio Rueda: presidente da legenda afirma que a 'a posição que estamos adotando reflete a nossa maturidade' (Divulgação)

Antonio Rueda: presidente da legenda afirma que a 'a posição que estamos adotando reflete a nossa maturidade' (Divulgação)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de agosto de 2026 às 18h34.

O partido União Brasil afirmou nesta terça-feira, 4, que decidiu adotar neutralidade na disputa presidencial das eleições de 2026. O anúncio ocorre logo após a Convenção Nacional da legenda e acompanha a escolha do PP, partido com o qual tem uma federação, de não apoiar apenas um presidenciável. Com isso, a postura dos partidos reafirma o isolamento do candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL), que buscava um nome do PP para a vice-presidência.

Na prática, a neutralidade permite aos candidatos e candidatas do partido apoiarem localmente os presidenciáveis que melhor se adequam às suas próprias campanhas.

"Tenho consciência do peso político que a Federação União Progressista tem nacionalmente e que temos nomes extremamente preparados para todos os cargos", afirmou em nota o presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda. "A posição que estamos adotando reflete a nossa maturidade."

Flávio Bolsonaro definirá seu vice até o dia 15 de agosto

Flávio Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que definirá o seu vice até o dia 15 de agosto, data limite para o registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Tenho alguns dias para avançar com essa novela [a escolha do vice]. Daniela Marques, ex-presidente da Caixa, é alguém que eu queria que fosse a nossa vice. Deixei isso bastante claro nas tratativas com o Republicanos", disse durante participação remota na sabatina G4 e O Antagonista. 

O Republicanos, partido ao qual Daniela Marques é filiada, realizou convenção nesta terça-feira e também declarou neutralidade. 

Com isso, ganham força nomes dentro do PL, como Rogério Marinho, senador e coordenador da campanha; a deputada federal Julia Zanatta; e a deputada Priscila Costa, aliada da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Hoje, partidos do Centrão, como PP e União Brasil, já anunciaram neutralidade na eleição presidencial. A senadora Tereza Cristina (PP) aceitou o convite, mas a decisão do partido foi não se coligar com o PL na eleição nacional.  

Flávio afirmou que tentará, até o limite do prazo, atrair partidos. Ele afirmou que essa articulação é importante para aumentar o seu tempo de propaganda de TV e rádio, mas não tem relação com uma possível dificuldade de governabilidade de um futuro governo.

"Os caciques estão com algumas preocupações, mas os principais quadros estão comigo e sabem da minha capacidade de articulação", disse.

O senador citou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a senadora Damares (Republicanos) como nomes que estão "ao seu lado", mesmo sem o apoio formal do Republicanos.

Acompanhe tudo sobre:União BrasilEleições 2026

Mais de Brasil

Quem é o ex-chefe de gabinete de Lula que confirmou empréstimo de investigada pela PF

Zema escolhe Eduardo Girão para vice e terá chapa puro-sangue

Moraes pede para PGR se manifestar sobre proibições a visitas e manifestações de Bolsonaro

CNJ aprova a extinção da aposentadoria compulsória como punição para magistrados

Mais na Exame

Future of Money

Hackaton só para mulheres premia carteira cripto para vítimas de violência doméstica

ESG

Clima já pesa no caixa, mas ESG ainda precisa convencer o CFO, dizem executivos

Carreira

Ministra Cármen Lúcia: ‘É preciso se levantar contra toda forma de violência contra a mulher’

Mercados

De Cabo Frio a Ji-Paraná: como os novos jatos da Embraer impulsionam a expansão da LATAM