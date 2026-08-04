Ministra Cármen Lúcia: ‘É preciso se levantar contra toda forma de violência contra a mulher’

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, fez um chamado para que a sociedade brasileira amplie o enfrentamento à violência contra as mulheres durante sua participação no Summit Mulheres nas Profissões, realizado nesta terça-feira, 4, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Em um discurso marcado por críticas ao machismo estrutural e pela defesa da igualdade de oportunidades, a ministra afirmou que o Brasil precisa transformar a indignação em ação coletiva.

"Um país que mata 400 mulheres por serem mulheres em três meses, em 2026, não é nem livre, nem justo, nem solidário", afirmou, ao citar o artigo 3º da Constituição Federal, que estabelece como objetivo de a República construir uma sociedade livre, justa e solidária.

O enfrentamento à violência de gênero, segundo a ministra, deve ser prioridade nacional. Ela propôs, inclusive, que durante os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, iniciados em 8 de novembro, mulheres utilizem roupas pretas em homenagem às vítimas de feminicídio.

"É preciso que a gente se levante contra toda forma de violência, de agressão e de crimes praticados contra as mulheres. Precisamos mostrar ao mundo que somos contra essas mortes e que vamos lutar contra elas."

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Violência acontece dentro de casa

Ao longo da palestra, Cármen Lúcia destacou que grande parte da violência contra as mulheres ocorre justamente no ambiente doméstico, praticada por pessoas próximas.

"Quem está matando mulheres não é o Estado brasileiro. São parceiros nossos, são amigos nossos, são líderes nosso, são pessoas em quem confiamos. A violência acontece no espaço do lar."

Para ela, combater esse cenário exige mudanças profundas na estrutura social brasileira e o enfrentamento do machismo ainda presente nas relações cotidianas.

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Machismo estrutural ainda limita mulheres

A ministra também compartilhou experiências pessoais para ilustrar como preconceitos continuam naturalizados.

Ela contou que, ao subir no telhado de sua casa para verificar um problema, ouviu de um trabalhador que aquele imóvel seria "casa de autoridade" e, portanto, "não era lugar para mulher".

Em outro momento, ouviu que "autoridade e mulher é tudo problema".

"O preconceito está na sociedade", afirmou.

Igualdade passa por oportunidade e qualificação

Para Cármen Lúcia, ampliar a presença feminina em posições de liderança não significa abrir mão da qualificação.

"Não queremos mulheres ocupando cargos para os quais não estejam preparadas. O que queremos é igualdade de oportunidades para aprender, se especializar e chegar onde tiverem competência para estar."

A ministra também defendeu investimentos em educação desde a infância para que meninas e meninos cresçam compartilhando os mesmos espaços, oportunidades e responsabilidades.

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"Juntas somos muito mais"

Ao encerrar sua participação, a ministra reforçou que acredita na capacidade das mulheres de liderarem uma transformação social e convocou o público a manter uma atuação coletiva contra todas as formas de violência.

"Nós continuaremos juntas para que não haja mais violência, agressão e todas as formas de risco praticadas contra a mulher pela sua própria condição."

Ela concluiu lembrando que a construção de um país mais justo depende da participação ativa da sociedade.

"Tenho fé na humanidade, tenho fé no Brasil, e sei que de uma reunião como essa pode surgir o consenso de que continuaremos juntas. Porque juntas somos muito mais."

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Sobre o Summit Mulheres nas Profissões

O 1º Summit Mulheres nas Profissões, acontece entre os dias 4 e 5 de agosto, no Expo Center Norte, em São Paulo, e marca o início de um movimento nacional que pretende ampliar a participação feminina em posições de liderança nos próximos anos.

Idealizado por Luiza Helena Trajano, presidente do conselho da Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil, o evento reúne cerca de 15 mil pessoas, entre empresárias, estudantes, executivas, lideranças e profissionais de diferentes setores. Segundo Trajano, a iniciativa já nasce com continuidade garantida.

"Esse Summit já está fechado para os próximos cinco anos. Mas não é só o Summit, é o movimento que nós vamos fazer a partir deste primeiro ano", afirma à EXAME.

Luiza Helena Trajano durante o primeiro Summit Mulheres nas Profissões (Summit Mulheres nas Profissões/Divulgação)

A principal meta já está definida: elevar para 50% a participação de mulheres em altos cargos até 2030.

O evento conta com o apoio de mais de 50 empresas, como Bayer, Renner, C&A, Vivo, Petrobras, além de cerca de 200 voluntários e 400 embaixadoras, responsáveis pela organização das atividades ao longo dos dois dias.

"Estamos fazendo pesquisas, teremos consultorias nos ajudando e acreditamos plenamente que, se levarmos 50% das mulheres aos altos cargos, conseguiremos mudar o Brasil," afirma Trajano.