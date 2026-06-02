Autoridades ampliam acesso popular a jogos e eventos da Copa na região de Nova York

Autoridades de Nova York e Nova Jersey, em parceria com o New York Red Bulls e o comitê organizador local, anunciaram uma série de iniciativas para ampliar o acesso popular aos eventos ligados à Copa do Mundo e aos amistosos preparatórios na região.

Entre as medidas, foi confirmada a venda de ingressos promocionais a US$ 25 para dois jogos no Sports Illustrated Stadium, em Harrison, casa do New York Red Bulls. As partidas serão Bolívia x Escócia, no dia 6 de junho, e Marrocos x Noruega, no dia 7, segundo o The New York Times.

A ação foi construída em conjunto com a governadora de Nova Jersey, Mikie Sherrill, a governadora de Nova York, Kathy Hochul, e o comitê organizador de Nova York/Nova Jersey. Ao todo, foram liberados 2.000 ingressos com desconto para o primeiro confronto e 500 para o segundo, com vendas pela plataforma “Road to 26”.

Na manhã de segunda-feira, os valores tradicionais de mercado reforçavam o impacto da iniciativa: os ingressos mais baratos na Ticketmaster custavam US$ 50,05 para Bolívia x Escócia e US$ 87,46 para Marrocos x Noruega.

Fan fest gratuita e ampliação do acesso ao Mundial movimentam a região

Além dos ingressos promocionais, o Sports Illustrated Stadium também será palco de um fan festival ampliado. O evento, que antes cobrava US$ 10 por entrada, passará a ser gratuito em oito jogos da fase de grupos e oito partidas do mata-mata, com exibição em telão de 18 metros e atrações ao vivo. Torcedores que já haviam pago pelo acesso serão reembolsados, segundo o NYT.

O prefeito Zohran Mamdani destacou que o objetivo é aproximar o torneio da população local. “Por US$ 25, qualquer família pode atravessar o rio e assistir a futebol de alto nível”, afirmou.

As medidas se somam a outras iniciativas recentes de ingressos acessíveis. No mês anterior, Mamdani já havia negociado com a Fifa a liberação de 1.000 entradas a US$ 50, distribuídas por sorteio a moradores locais e com transporte gratuito até o MetLife Stadium.

Em meio ao avanço dessas políticas, autoridades de Nova Jersey também demonstraram preocupação com os custos para os residentes. A governadora Mikie Sherrill afirmou que o estado segue buscando alternativas para reduzir impactos financeiros e ampliar benefícios locais durante o torneio, incluindo investimentos em transporte e eventos comunitários.