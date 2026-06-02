Quando será o próximo jogo de João Fonseca após eliminação em Roland Garros? Veja a programação

João Fonseca foi derrotado por 3 a 0 (6/4, 6/3 e 7/6) pelo tcheco Jakub Mensik, considerado o número 27 do mundo, nesta terça-feira, 2. A partida era válida pelas quartas de final de Roland Garros.

O tenista brasileiro teve chances de mudar o rumo da partida e chegou a ficar próximo de vencer o terceiro set, mas viu o adversário tcheco controlar os momentos decisivos do confronto. Com atuação consistente, Mensik fechou o jogo em 3 sets a 0 e garantiu a classificação.

Com a participação encerrada no torneio, João Fonseca agora volta suas atenções para a temporada de grama, etapa que antecede Wimbledon. O primeiro compromisso será o ATP 500 de Halle, na Alemanha, cuja chave principal começa em 15 de junho.

A competição marca o início da gira sobre grama do brasileiro em 2025. Depois de Halle, Fonseca disputará Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, com início previsto para 29 de junho. O torneio será realizado nas tradicionais quadras do All England Club, em Londres.

Veja a programação

15 de junho: ATP 500 de Halle - grama, na Alemanha

29 de julho: Wimbledon - grama, na Inglaterra

Qual é o valor da premiação de João Fonseca em Roland Garros?

Apesar do fim do sonho em Roland Garros, Fonseca não sairá perdendo desta jornada. Após a partida desta terça-feira, o brasileiro levará para casa um prêmio de 470 mil euros (quase R$ 3 milhões de reais). Quem avançar para a semifinal, vai garantir mais de R$ 4 milhões.

Apenas com a participação nas oitavas, o tenista havia confirmado R$ 285 mil euros (mais ou menos R$ 1,7 milhão na cotação atual).

Veja a premiação