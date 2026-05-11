Neymar na Copa do Mundo 2026? Ancelotti define pré-lista

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, enviará nesta segunda-feira, 11, a lista prévia de convocados para a Copa do Mundo. O documento, que será enviado à Fifa, terá 55 nomes escolhidos pelo treinador. Destes, 26 serão oficialmente convocados para o torneio no dia 18 de maio.

Segundo o Uol, a lista de 55 nomes deve incluir Neymar e Thiago Silva, atletas que não foram chamados e testados pelo treinador em nenhuma Data Fifa, além de Estêvão, que está lesionado e corre contra o tempo para estar disponível para o Mundial.

O atacante do Chelsea estava praticamente confirmado no duelo, mas um problema na coxa direita pode deixá-lo fora da principal competição de seleções do mundo.

Já Neymar não veste a camisa da Seleção desde outubro de 2023. O jogador passou por problemas físicos e sequer foi convocado por Ancelotti, embora o treinador tenha observado o atleta do Peixe.

Já Thiago Silva não atua com a Amarelinha desde a Copa do Mundo de 2022. No entanto, diante dos problemas defensivos e lesão de Eder Militão, o zagueiro pode se tornar opção.

Vale ressaltar que esse documento não será divulgado pela CBF e Fifa. O protocolo diz que os clubes precisam ser comunicados das escolhas de Ancelotti somente após a lista final, divulgada na semana que vem.

Ancelotti tem poucas dúvidas para fechar a lista

Ainda que os 26 nomes convocados sejam conhecidos apenas na próxima segunda-feira, 18, Ancelotti não tem muitas dúvidas para fechar a lista.

O treinador tem como maior preocupação, neste momento, a parte física dos atletas. Até o momento, Eder Militão e Rodrygo foram cortados por lesão, enquanto Estêvão busca se recuperar do problema físico, mas sem otimismo.

Ancelotti tem feito diversas reuniões diárias desde o fim de abril, avaliando o desempenho dos atletas com quem deseja contar. Os encontros também contam com a presença do coordenador executivo geral, Rodrigo Caetano, e do coordenador técnico, Juan.

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