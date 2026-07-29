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Após tornado no RS, Defesa Civil reforça alertas para temporais, cheias e deslizamentos

Defesa Civil reforçou orientações para que moradores evitem áreas de risco após a passagem do tornado

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 29 de julho de 2026 às 08h42.

Um tornado atingiu municípios do noroeste do Rio Grande do Sul no fim da tarde desta terça-feira, 28, deixando ao menos sete pessoas feridas e provocando destruição em áreas rurais. Após a passagem do fenômeno, a Defesa Civil reforçou uma série de alertas para tempestades, inundações e deslizamentos em diferentes regiões do estado.

As cidades de Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho foram atingidas pelo tornado. Em Giruá, quatro pessoas ficaram feridas e comunidades rurais registraram danos severos em residências, queda de árvores e prejuízos envolvendo animais. Em Sete de Setembro, outras três pessoas foram encaminhadas ao hospital, enquanto duas casas foram completamente destruídas.

O fenômeno ocorreu poucas horas depois de a Defesa Civil alertar para a possibilidade de tempestades severas, com risco de granizo, rajadas de vento acima de 90 km/h e formação de tornados em regiões como Oeste, Missões, Noroeste, Campanha, Centro, Vales e Região Metropolitana de Porto Alegre.

Defesa Civil amplia alertas após o tornado

Na madrugada desta quarta-feira, 29, o órgão manteve e ampliou os avisos para diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Foram emitidos alertas para tempestades severas nas proximidades de Itaqui, Santo Cristo, Unistalda e Três Passos, com risco de granizo de grandes dimensões, ventos intensos, destelhamentos e alagamentos.

Também foram publicados alertas vermelhos para inundação do rio Uruguai, com risco muito alto em Itaqui e Uruguaiana, do rio Caí, em trechos entre São Sebastião do Caí, Montenegro, Nova Palmira e Caxias do Sul, e do rio Taquari, em Bom Retiro do Sul.

Além das cheias, a Defesa Civil emitiu avisos para risco de deslizamentos em municípios como Três Coroas e Caxias do Sul, classificados como risco alto, além de Nova Hartz, Parobé, Santa Cruz do Sul, Rolante e Novo Hamburgo, onde o risco foi considerado moderado.

Segundo a Defesa Civil, o cenário de instabilidade permanece e a população deve evitar áreas alagadas, encostas e locais sujeitos a destelhamentos, além de acompanhar os alertas oficiais e acionar os telefones 190 ou 193 em caso de emergência.

Tornado deixou casas destruídas e feridos

Em Giruá, as comunidades de Rincão dos Coimbras, Rincão dos Mellos, Rincão dos Ribeiros, Amaral e Melgarejo estão entre as mais afetadas. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Obras foram mobilizadas para atender moradores, remover árvores, desobstruir estradas e restabelecer o acesso às localidades atingidas.

Em Sete de Setembro, a Defesa Civil informou que três pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento hospitalar. O órgão também confirmou que duas residências foram completamente destruídas pela força do tornado. Até a publicação desta reportagem, não havia registro de vítimas em Senador Salgado Filho.

O governo do Rio Grande do Sul informou que as equipes seguem monitorando a evolução das chuvas e das cheias dos rios, enquanto as condições meteorológicas continuam favoráveis para novos temporais em parte do estado.

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