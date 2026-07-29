Após tornado no RS, Defesa Civil reforça alertas para temporais, cheias e deslizamentos

Um tornado atingiu municípios do noroeste do Rio Grande do Sul no fim da tarde desta terça-feira, 28, deixando ao menos sete pessoas feridas e provocando destruição em áreas rurais. Após a passagem do fenômeno, a Defesa Civil reforçou uma série de alertas para tempestades, inundações e deslizamentos em diferentes regiões do estado.

As cidades de Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho foram atingidas pelo tornado. Em Giruá, quatro pessoas ficaram feridas e comunidades rurais registraram danos severos em residências, queda de árvores e prejuízos envolvendo animais. Em Sete de Setembro, outras três pessoas foram encaminhadas ao hospital, enquanto duas casas foram completamente destruídas.

O fenômeno ocorreu poucas horas depois de a Defesa Civil alertar para a possibilidade de tempestades severas, com risco de granizo, rajadas de vento acima de 90 km/h e formação de tornados em regiões como Oeste, Missões, Noroeste, Campanha, Centro, Vales e Região Metropolitana de Porto Alegre.

Giruá/RS

28/07/2026 Mais registros do tornado chegando pic.twitter.com/JHjbxnoAlT — TEMPO OESTE (@TempoOeste) July 28, 2026

Defesa Civil amplia alertas após o tornado

Na madrugada desta quarta-feira, 29, o órgão manteve e ampliou os avisos para diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Foram emitidos alertas para tempestades severas nas proximidades de Itaqui, Santo Cristo, Unistalda e Três Passos, com risco de granizo de grandes dimensões, ventos intensos, destelhamentos e alagamentos.

Também foram publicados alertas vermelhos para inundação do rio Uruguai, com risco muito alto em Itaqui e Uruguaiana, do rio Caí, em trechos entre São Sebastião do Caí, Montenegro, Nova Palmira e Caxias do Sul, e do rio Taquari, em Bom Retiro do Sul.

Além das cheias, a Defesa Civil emitiu avisos para risco de deslizamentos em municípios como Três Coroas e Caxias do Sul, classificados como risco alto, além de Nova Hartz, Parobé, Santa Cruz do Sul, Rolante e Novo Hamburgo, onde o risco foi considerado moderado.

Segundo a Defesa Civil, o cenário de instabilidade permanece e a população deve evitar áreas alagadas, encostas e locais sujeitos a destelhamentos, além de acompanhar os alertas oficiais e acionar os telefones 190 ou 193 em caso de emergência.

A significantly to potentially violent tornado followed by very large hail just impacted areas of Girua, Rio Grande do Sul. This midia is not mine. Live radar at https://t.co/MatsipTqCd pic.twitter.com/tIStuxALmj — Vitor Goede 🇺🇦 (@GoedeTDS) July 28, 2026

Tornado deixou casas destruídas e feridos

Em Giruá, as comunidades de Rincão dos Coimbras, Rincão dos Mellos, Rincão dos Ribeiros, Amaral e Melgarejo estão entre as mais afetadas. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Obras foram mobilizadas para atender moradores, remover árvores, desobstruir estradas e restabelecer o acesso às localidades atingidas.

Em Sete de Setembro, a Defesa Civil informou que três pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento hospitalar. O órgão também confirmou que duas residências foram completamente destruídas pela força do tornado. Até a publicação desta reportagem, não havia registro de vítimas em Senador Salgado Filho.

O governo do Rio Grande do Sul informou que as equipes seguem monitorando a evolução das chuvas e das cheias dos rios, enquanto as condições meteorológicas continuam favoráveis para novos temporais em parte do estado.