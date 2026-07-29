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Fase de grupos copa 2026

Fluminense x Bahia: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

O confronto entre o Tricolor das Laranjeiras e o Esquadrão de Aço é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Lucho Acosta: Fluminense e Bahia se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão (MARINA GARCIA/ FLUMINENSE F.C)

Lucho Acosta: Fluminense e Bahia se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão (MARINA GARCIA/ FLUMINENSE F.C)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 29 de julho de 2026 às 06h43.

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Fluminense e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, 29, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Fluminense ainda não venceu desde o retorno do Brasileirão e acumulou dois empates, contra Bragantino e Grêmio. Com 33 pontos, a equipe ocupa a 4ª colocação e viu as equipes abaixo se aproximarem.

O Bahia vive situação parecida com a do time carioca. Porém, já realizou 3 jogos desde a volta da Série A e venceu a Chapecoense no primeiro jogo, mas vem de empates com Atlético-MG e Corinthians. Assim, está na 6ª posição, com 31 pontos.

Onde assistir Fluminense x Bahia

O duelo entre Fluminense e Bahia terá transmissão da Globo e do Premiere.

Que horas é o jogo Fluminense x Bahia?

A partida de hoje começa às 21h30 (horário de Brasília).

Possíveis escalações de Fluminense x Bahia

Fluminense

Fábio; Guga, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Kevin Serna, Canobbio e Hulk.

Técnico: Luis Zubeldía.

Bahia

Ronaldo; Román Gómez, Ramos Mingo, Marcos Victor e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Erick Pulga e Alejo Véliz.

Técnico: Rogério Ceni.

Últimos cinco confrontos entre Fluminense e Bahia

  • Bahia 1 x 1 Fluminense (Brasileirão 2026)
  • Fluminense 2 x 0 Bahia (Brasileirão 2025)
  • Fluminense 2 x 0 Bahia (Copa do Brasil 2025)
  • Bahia 1 x 0 Fluminense (Copa do Brasil 2025)
  • Bahia 3 x 3 Fluminense (Brasileirão 2025)
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