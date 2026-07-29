Fluminense x Bahia: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Lucho Acosta: Fluminense e Bahia se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão (MARINA GARCIA/ FLUMINENSE F.C)
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Publicado em 29 de julho de 2026 às 06h43.
Fluminense e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, 29, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro.
O Fluminense ainda não venceu desde o retorno do Brasileirão e acumulou dois empates, contra Bragantino e Grêmio. Com 33 pontos, a equipe ocupa a 4ª colocação e viu as equipes abaixo se aproximarem.
O Bahia vive situação parecida com a do time carioca. Porém, já realizou 3 jogos desde a volta da Série A e venceu a Chapecoense no primeiro jogo, mas vem de empates com Atlético-MG e Corinthians. Assim, está na 6ª posição, com 31 pontos.
O duelo entre Fluminense e Bahia terá transmissão da Globo e do Premiere.
A partida de hoje começa às 21h30 (horário de Brasília).
Fábio; Guga, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Kevin Serna, Canobbio e Hulk.
Técnico: Luis Zubeldía.
Ronaldo; Román Gómez, Ramos Mingo, Marcos Victor e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Erick Pulga e Alejo Véliz.
Técnico: Rogério Ceni.