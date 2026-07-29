'Sete Magníficas' divulgam balanços em meio a uma 'migração de recursos'; entenda

Quatro das sete gigantes de tecnologia, conhecidas por "Sete Magníficas", que sustentam o rali da inteligência artificial (IA) em Wall Street divulgam balanços nesta semana, e os investidores tentam descobrir se o mercado está diversificando suas fontes de ganhos ou se continua dependente de um grupo restrito de ações.

Microsoft e Meta reportam resultados nesta quarta-feira, 29, após o fechamento do pregão, ao passo que Apple e Amazon apresentam seus números na quinta-feira, 30. A Alphabet, dona do Google, e a Tesla já haviam aberto a temporada de resultados do grupo na semana anterior.

Os números devem chegar em um panorama em que as Sete Magníficas estão perdendo parte de sua força. O fundo de índice negociado na bolsa (ETF, em inglês) que reúne as sete empresas caiu mais de 8% desde o pico de junho, segundo informações divulgadas pela Reuters.

Já o índice de semicondutores da Bolsa da Filadélfia, o qual havia disparado com o otimismo em torno da IA no início do ano, recuou mais de 19% no mesmo período. Esse movimento pressionou o S&P 500 para baixo em cerca de 2% desde 2 de junho.

Há uma rotação, não fuga de capital

O gestor de portfólio sênior da Dakota Wealth Management, Robert Pavlik, descreveu o momento à agência como uma rotação. Os recursos que antes estavam concentrados em tecnologia migraram para setores considerados mais baratos ou que haviam ficado para trás.

Saúde e financeiro lideram as altas desde a máxima de 2 de junho, com ganhos de 14% e 12%, respectivamente.

Essa migração também aparece na comparação entre o S&P 500 tradicional e uma versão do índice em que todas as empresas têm o mesmo peso na composição, independentemente do tamanho de mercado. Enquanto o S&P 500 tradicional caiu 2,4% desde 2 de junho, essa outra versão avançou quase 4% no mesmo período.

No acumulado de 2026, a diferença é ainda mais expressiva. O índice de peso igual sobe mais de 13%, contra 8,5% do S&P 500 tradicional, reduzindo parte da vantagem que as gigantes de tecnologia acumularam durante o ciclo de alta iniciado em outubro de 2022.

Mas o estrategista-chefe da Natixis Investment Managers Solutions, Jack Janasiewicz, vê que não há venda generalizada, apenas transferência de capital entre diferentes áreas do mercado. "Isso é bem saudável, não é? É nisso que se baseia um mercado de alta", pontuou em entrevista à Reuters.

Fundamentos explicam parte do movimento

Nos últimos anos, o crescimento de lucro das Sete Magníficas superou com folga o restante do S&P 500. Só que essa diferença vem diminuindo e deve continuar encolhendo nos próximos trimestres, conforme os especialistas.

Estrategista-chefe da BakerAvenue Wealth Management, King Lip ponderou que a liderança do mercado está se ampliando por baixo da superfície, ainda que essa força não apareça de forma clara no índice principal.

"Esses movimentos fazem sentido sob uma perspectiva fundamentalista. Projeta-se que o crescimento dos lucros no mercado mais amplo supere o das ações de tecnologia de altíssima capitalização até o final do ano", detalhou.

Mag7 ainda concentram força, mas há risco

Apesar da rotação, as sete empresas ainda concentram força. Juntas, respondem por cerca de um terço de todo o peso do S&P 500. O desempenho em 2026, porém, é misto. Apenas a Apple, com alta de 25% no ano, superou o ganho acumulado pelo índice.

Na avaliação do estrategista-chefe de mercado da Nationwide, Mark Hackett, o risco não está em uma decepção isolada de uma empresa, mas em um enfraquecimento da tese que sustenta o rali da IA. O S&P 500 dificilmente se manteria no patamar atual caso o setor perdesse força de forma mais ampla.

E as Sete Magníficas continuam ampliando os seus investimentos. A Alphabet, inclusive, elevou os planos de aportes em data centers voltados à IA na semana passada. Essas decisões têm levantado dúvidas sobre o retorno bilionário e o risco em torno da formação de uma "bolha" no segmento.