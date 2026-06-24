Neymar vai jogar hoje? Veja a escalação do Brasil para jogo de hoje na Copa do Mundo

A Seleção precisa de apenas um empate contra a Escócia para garantir a vaga na próxima fase. Para isso, irá com força máxima para o confronto.

Ancelotti afirmou que não iria poupar atletas e cumpriu. Até mesmo Casemiro e Douglas Santos, pendurados por cartão amarelo, seguem dentre os titulares.

Mas afinal, Neymar joga hoje?

Recuperado de uma lesão na panturrilha, a grande dúvida é a presença de Neymar na seleção brasileira. O craque está à disposição de Carlo Ancelotti, mas iniciará o jogo no banco de reservas.

Por não ter ritmo, assim como os companheiros que já atuaram, o atleta deve ser utilizado no decorrer do jogo, sendo opção dentre os suplentes brasileiros.

Veja a escalação da seleção brasileira: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.