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Fase de grupos copa 2026

Neymar vai jogar hoje? Veja a escalação do Brasil para jogo de hoje na Copa do Mundo

Jogador não iniciará jogando, mas será opção para Ancelotti para o decorrer do jogo contra a Escócia

Neymar: jogador volta a ser opção no banco de reservas da seleção brasileira ( (Foto: Mauro Pimentel / AFP))

Neymar: jogador volta a ser opção no banco de reservas da seleção brasileira ( (Foto: Mauro Pimentel / AFP))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 24 de junho de 2026 às 17h56.

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O Brasil está escalado para enfrentar a Escócia nesta quarta-feira, 24, às 19h, de Brasília. A seleção brasileira foi definida por Carlo Ancelotti e vai em busca da classificação e liderança do grupo C da Copa do Mundo.

A Seleção precisa de apenas um empate contra a Escócia para garantir a vaga na próxima fase. Para isso, irá com força máxima para o confronto.

Ancelotti afirmou que não iria poupar atletas e cumpriu. Até mesmo Casemiro e Douglas Santos, pendurados por cartão amarelo, seguem dentre os titulares.

Mas afinal, Neymar joga hoje?

Recuperado de uma lesão na panturrilha, a grande dúvida é a presença de Neymar na seleção brasileira. O craque está à disposição de Carlo Ancelotti, mas iniciará o jogo no banco de reservas. 

Por não ter ritmo, assim como os companheiros que já atuaram, o atleta deve ser utilizado no decorrer do jogo, sendo opção dentre os suplentes brasileiros.

 Veja a escalação da seleção brasileira: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.
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