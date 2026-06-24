Neymar vai jogar hoje? Veja a escalação do Brasil para jogo de hoje na Copa do Mundo

Neymar: jogador volta a ser opção no banco de reservas da seleção brasileira ( (Foto: Mauro Pimentel / AFP))
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Publicado em 24 de junho de 2026 às 17h56.
O Brasil está escalado para enfrentar a Escócia nesta quarta-feira, 24, às 19h, de Brasília. A seleção brasileira foi definida por Carlo Ancelotti e vai em busca da classificação e liderança do grupo C da Copa do Mundo.
A Seleção precisa de apenas um empate contra a Escócia para garantir a vaga na próxima fase. Para isso, irá com força máxima para o confronto.
Ancelotti afirmou que não iria poupar atletas e cumpriu. Até mesmo Casemiro e Douglas Santos, pendurados por cartão amarelo, seguem dentre os titulares.
Recuperado de uma lesão na panturrilha, a grande dúvida é a presença de Neymar na seleção brasileira. O craque está à disposição de Carlo Ancelotti, mas iniciará o jogo no banco de reservas.
Por não ter ritmo, assim como os companheiros que já atuaram, o atleta deve ser utilizado no decorrer do jogo, sendo opção dentre os suplentes brasileiros.