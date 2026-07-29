EXCLUSIVO: Escape 60’ investe R$ 2 milhões em modelo de negócio inédito na América Latina

Os fundadores do Escape 60’ ampliam sua atuação no mercado de entretenimento com o lançamento do Quiz&Show, formato que coloca os participantes em uma dinâmica inspirada em programas de auditório da televisão. A primeira unidade recebeu investimento inicial de R$ 2 milhões e será aberta em Pinheiros, na cidade de São Paulo, com meta de faturar R$ 4 milhões no primeiro ano de operação.

Instalado na Rua Henrique Schaumann, 693, o novo espaço fica ao lado de uma unidade do Escape 60’. O projeto chega ao mercado em um período de novos aportes no setor de entretenimento. Segundo o Panorama Setorial - Parques, Atrações Turísticas e Entretenimento no Brasil de 2025, estão previstos R$ 11,5 bilhões em investimentos, dos quais R$ 7,1 bilhões correspondem a novos projetos.

A concepção do Quiz&Show começou no ano passado, período em que o Escape 60’ completou dez anos de operação. Para desenvolver o formato, os fundadores realizaram um benchmarking, processo de análise e comparação de práticas e modelos de mercado, com referências de jogos encontrados nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Ferramentas de inteligência artificial também foram utilizadas para cruzar tendências internacionais com mudanças nos hábitos relacionados ao lazer fora de casa.

"No exterior, existem atrações focadas puramente em perguntas (quiz) ou apenas em espetáculo (show). A grande virada de chave do nosso modelo original foi unir essas duas vertentes em um único produto. Desenvolvemos uma experiência onde a atualização constante não é um custo extra, mas o coração da operação, garantindo recorrência de público e uma margem operacional média saudável, alinhada ao histórico de sucesso que já temos com o Escape 60", explica afirma Jeannette Galbinski, diretora de marketing do Quiz&Show e do Escape 60’.

O conceito desenvolvido para o Brasil combina referências internacionais com elementos associados à história da televisão brasileira. Na identidade visual, a marca utiliza uma releitura, baseada na escala Pantone, das cores presentes em televisores antigos e nas barras de teste de imagem. A proposta também incorpora referências estéticas ligadas a apresentadores como Silvio Santos e Chacrinha.

Diferentemente do escape room, jogo de fuga no qual participantes resolvem desafios em ambientes temáticos, o Quiz&Show adota partidas de uma hora e divide sua experiência em duas modalidades principais: Quiz e Show. As salas possuem capacidade para grupos maiores e foram estruturadas para receber diferentes rodadas de participantes.

Na modalidade Quiz, até 18 pessoas podem participar simultaneamente, distribuídas em seis grupos de três integrantes. Durante a disputa, os jogadores têm acesso a recursos chamados de "coringas", que permitem bloquear adversários, duplicar a própria pontuação ou roubar pontos de outros participantes.

Já o Show reúne duas equipes de até nove pessoas cada. O formato conta com três opções de shows, com atividades e dinâmicas diferentes entre si. A estrutura permite que os participantes retornem ao espaço para jogar modalidades distintas.

Tecnologia própria e referências aos programas de TV

A operação utiliza softwares proprietários, desenvolvidos internamente para controlar as salas e os recursos digitais das partidas. O sistema gerencia, em tempo real, funções como bloqueio de adversários, duplicação de pontos e transferência da pontuação entre equipes.

A tecnologia divide espaço com elementos físicos associados a programas de auditório. Entre eles estão botões inspirados no formato "passa ou repassa" e a participação de um apresentador ao vivo, responsável por conduzir os jogos no palco. As perguntas abordam temas como cultura pop, atualidades, memes e tendências da internet.

O conteúdo digital também permite que as perguntas e atividades sejam substituídas sem a necessidade de alterar a estrutura física das salas. Em um escape room, por outro lado, a renovação da experiência pode depender de mudanças na narrativa e nos cenários utilizados pelos participantes.

O modelo prevê a criação de edições temáticas relacionadas a datas e eventos, como Copa do Mundo e Dia dos Namorados, assim como possíveis parcerias com estúdios de cinema e plataformas de streaming para conteúdos associados a lançamentos de filmes e séries. A estratégia de relacionamento após as partidas também inclui ações de inbound marketing, conjunto de práticas digitais voltadas à atração e ao relacionamento com o público, e produção de conteúdo para TikTok, Instagram e YouTube Shorts.

A unidade de Pinheiros contará ainda com um snack bar, espaço para venda de alimentos e bebidas, onde os clientes poderão consumir petiscos, bebidas e vinhos durante a permanência no local. O site da operação utiliza um sistema desenvolvido internamente com carrinho de compras integrado, que permite reservar horários e comprar antecipadamente alimentos, bebidas e brindes.

Quiz&Show prepara versão para empresas

O planejamento comercial também contempla o mercado corporativo, ou B2B, sigla em inglês para negócios realizados entre empresas. Até o fim do ano, a marca prevê lançar uma versão voltada a treinamentos, atividades de team building, práticas destinadas à integração e colaboração entre equipes, e ações de endomarketing.

Para empresas, o Quiz&Show também pretende operar no formato Plug-and-Play, modelo no qual a estrutura da atividade poderá ser instalada diretamente dentro das corporações.

Os planos futuros incluem quizzes em diferentes idiomas, com foco também em turistas de negócios e expatriados na cidade de São Paulo, e conteúdos personalizados para eventos privados, como festas de aniversário. Segundo a empresa, as salas localizadas no térreo foram adaptadas para receber pessoas que utilizam cadeira de rodas.

A expansão geográfica do novo negócio ainda dependerá do desempenho da primeira unidade. “Sobre planos de expansão nacional e franquias do modelo, preferimos, primeiramente, entender a performance do formato e da unidade para desenhar o melhor modelo de expansão para o negócio, da mesma forma que fizemos com o Escape 60’, que, hoje já soma 13 unidades, no Brasil e no México”, completa Jeannette.