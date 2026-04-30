Quer ver a Copa de 2026 de perto? Saiba quanto custam os ingressos

Assistir à Copa do Mundo de 2026 nos estádios vai exigir planejamento e bolso preparado.

A Fifa já divulgou os valores dos ingressos para o torneio que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, e os preços variam bastante de acordo com a fase, o país-sede e a categoria escolhida.

Dos mais baratos aos mais caros

Segundo levantamento feito pelo Remessa Online, os ingressos mais baratos para a fase de grupos partem de US$ 60, cerca de R$ 300 na cotação atual. Esse valor corresponde às entradas mais populares, geralmente em setores mais altos e distantes do gramado.

Já nas categorias mais nobres, os preços sobem rapidamente e podem ultrapassar R$ 2 mil ainda na primeira fase.

Nos jogos de abertura, os valores mudam conforme o país-sede. No Canadá, os ingressos variam entre R$ 1.893 e R$ 9.300. No México, ficam entre R$ 1.972 e R$ 9.727. Já nos Estados Unidos, onde estarão os bilhetes mais caros da primeira rodada, os preços vão de R$ 2.985 a R$ 14.577.

Mata-mata encarece os preços

A diferença de preços fica ainda mais evidente no mata-mata. Conforme a competição avança, os bilhetes sobem de forma considerável, especialmente em partidas mais disputadas e sedes mais procuradas. Isso acontece porque a Fifa adotou pela primeira vez um sistema de preços variáveis, ajustando os valores de acordo com a demanda de cada jogo.

Isso significa que o mesmo setor pode custar mais dependendo do interesse do público. Jogos de seleções populares, confrontos decisivos e partidas em grandes centros, como Nova York e Los Angeles, tendem a ficar mais caros conforme a procura aumenta. A medida gerou críticas de torcedores e até de políticos nos Estados Unidos, que acusam a Fifa de tornar o torneio menos acessível.

O caso mais extremo é o da final, marcada para o MetLife Stadium, em Nova Jersey. Os ingressos mais caros para a decisão já ultrapassaram a marca de US$ 10 mil, com registros de entradas vendidas por mais de R$ 50 mil em categorias premium. Em casos de hospitalidade e revenda oficial, esse valor pode passar de R$ 1 milhão.

Além da compra tradicional, a Fifa também mantém uma plataforma oficial de revenda, onde torcedores podem negociar ingressos de forma segura. Ainda assim, a disponibilidade depende da oferta e os valores podem ser ainda mais altos, especialmente perto dos jogos mais importantes.

Onde comprar ingressos?

Os ingressos para a Copa do Mundo de 2026 devem ser comprados, de preferência, pelos canais oficiais da Fifa. O principal deles é o FIFA.com/tickets, plataforma usada para vendas regulares e também para o marketplace oficial de revenda, onde torcedores podem comprar e revender entradas com mais segurança.

Para quem busca experiências premium, com assentos especiais e serviços exclusivos, a Fifa também oferece pacotes pelo FIFA.com/hospitality, operado pela On Location, parceira oficial de hospitalidade do torneio. A entidade ainda recomenda evitar sites paralelos ou revendedores não autorizados, já que ingressos comprados fora do circuito oficial podem ser inválidos ou até barrados na entrada dos estádios.

Quando começa a Copa do Mundo?

A Copa do Mundo de 2026 começa no dia 11 de junho e termina em 19 de julho de 2026. A partida de abertura será disputada no Estádio Azteca, na Cidade do México, enquanto a grande final acontece no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Será a edição mais longa da história do torneio, com 39 dias de duração e um total de 104 partidas, já no novo formato com 48 seleções.

O torneio terá 16 cidades-sede espalhadas pela América do Norte, com a maior parte dos jogos concentrada nos Estados Unidos, que receberão 11 sedes. O México terá partidas na Cidade do México, Guadalajara e Monterrey, enquanto o Canadá sediará jogos em Toronto e Vancouver.