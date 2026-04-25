Neymar fica fora do álbum da Copa de 2026; Panini explica ausência

A ausência de Neymar no álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 chamou atenção dos torcedores e foi confirmada pela Panini nesta sexta-feira, 24. Na versão comercializada na Espanha, o principal nome recente da Seleção Brasileira não aparece entre os jogadores escolhidos para representar o Brasil nas figurinhas do torneio.

O caso gerou repercussão porque Neymar disputou as últimas três Copas do Mundo e esteve presente nos três álbuns anteriores do Mundial. Ainda sem ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, o atacante segue à espera da lista oficial da seleção, prevista para 18 de maio.

Enquanto Neymar ficou fora, outro detalhe chamou atenção: a presença de Rodrygo. O atacante do Real Madrid sofreu uma lesão recente e não disputará a Copa, que será realizada em Estados Unidos, Canadá e México.

Outro nome presente, mas ainda em aberto, é Estêvão. O jogador do Chelsea sofreu uma lesão muscular de grau 4 no duelo contra o Manchester United, no último sábado, 18, e sua presença no Mundial é considerada improvável.

Neste sábado, 25, Militão também passou a integrar a lista de dúvidas. O zagueiro sofreu uma lesão na vitória sobre o Alavés, pela La Liga, e, segundo uma rádio espanhola, os exames apontaram um problema muscular no bíceps femoral da perna esquerda.

Como a Panini escolhe os jogadores

Segundo Raul Vallecillo, CEO da Panini no Brasil, a escolha dos 18 atletas que aparecem no álbum não passa pela comissão técnica da seleção e nem por Ancelotti.

A definição é feita por uma equipe especializada da empresa na Itália, responsável por monitorar convocações e calcular as probabilidades de cada atleta estar na Copa.

"Existe um departamento que monitora constantemente as convocações e calcula probabilidades de cada jogador estar na Copa. Claro que há variações, lesões, surpresas, mas a seleção final é baseada nesses critérios", afirmou o executivo em entrevista ao GE.

Ele explicou ainda que a análise considera principalmente as listas mais recentes da Seleção Brasileira.

"Trabalhamos com probabilidades baseadas nas convocações mais recentes. Isso permite incluir ou não um jogador. A chance de ele estar no álbum depende diretamente dessas convocações. Se um jogador não vem sendo convocado ou não está performando pela seleção naquele momento, a probabilidade de inclusão diminui", disse.

A última convocação de Neymar aconteceu em outubro de 2023, quando ele sofreu uma lesão na partida contra o Uruguai, em Montevidéu.

Segundo a Panini, a elaboração das figurinhas da seleção brasileira começou ainda em 2025, conforme cada país garantia sua classificação para o Mundial.

"À medida que cada seleção se classificava, as artes foram liberadas para produção", explicou Vallecillo.

Os jogadores do Brasil no álbum

A seleção brasileira no álbum aparece com dois goleiros, cinco defensores, três meio-campistas e oito atacantes.

Os nomes escolhidos foram: Alisson, Bento, Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Danilo e Wesley; Casemiro, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Vinícius Jr., Rodrygo, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão.

O álbum e os cromos estarão disponíveis a partir de 30 de abril, com lançamento oficial no Brasil previsto para 1º de maio. Cada pacote com sete figurinhas custará R$ 7.