Acordo de marcas de cinema e basquete gera card 'especial' de R$ 400 mil

A indústria de colecionáveis de esportes, como cards, entrou em outro patamar com o licenciamento de propriedades de cinema.

O The Athletic destacou a parceria de negócios entre a fabricante Topps e a produtora Illumination Entertainment. O acordo colocou figuras de Minions em cards de atletas de basquete e beisebol.

A criação de produtos envolveu a inserção de figuras de personagens de cinema com os traços de jogadores da NBA, com presenças de Stephen Curry, Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic, além do prospecto Cooper Flagg e de Kareem Abdul-Jabbar.

Na MLB, Aaron Judge e Juan Soto participaram do acordo de direitos de imagem. A fabricante Topps imprimiu os cards com holografias em tiragens limitadas para inserção em caixas de varejo.

A corrida de compras de unidades de escassez impulsionou transações de vendas no mercado de revenda na internet. Uma versão de Stephen Curry, com limite de cinco cópias de produção, registrou pagamento de US$ 71.100 (R$ 391.050) no site eBay. A impressão apresenta o personagem de cinema em execução do gesto de comemoração de vitórias de Curry. A procura por cópias de exclusividade gerou debates de investimentos em fóruns na internet.

A estratégia de negócios de marcas da Topps

A reportagem do The Athletic detalhou as origens de união de marcas nos cards. A negociação de licenciamento de imagem partiu da produtora de cinema Illumination. A empresa de animação buscou a fabricante Topps com o objetivo de expansão de marca em produtos de esportes. A Topps adicionou as figuras de Minions nas coleções de beisebol e de atualizações de basquete. O lançamento de envelopes de basquete chegou às lojas de esportes no mês de agosto de 2026.

O The Athletic aponta métricas de impressão com cerca de 95 cópias de tiragem de base para cada atleta de basquete. O banco de dados Card Ladder mostra dezenas de transferências de propriedade de cópias com valores de revenda de piso de US$ 1.000 (R$ 5.500) por card. O teto de faturamento pertence às versões de limite de cinco impressões de Curry e Gilgeous-Alexander. As compras desses ativos em sites de leilões alcançaram quantias de US$ 50.000 (R$ 275.000). A fabricante mantém cópias de unidade de número um sem registros de leilões até o momento de publicação de relatórios de mercado.

A inclusão de Nikola Jokic na lista de produtos possui origens em campanhas de marketing de cinema. No ano de 2024, o pivô de basquete compareceu a um jogo da franquia Denver Nuggets em roupas de semelhança com Gru, protagonista de filmes da produtora. Após a aparição no ginásio de esportes, o atleta participou de vídeos de promoção de lançamentos de cinema da empresa de entretenimento.

A visão dos executivos sobre a criação dos cards

Em entrevista ao portal The Athletic, Clay Luraschi, vice-presidente de desenvolvimento de produtos da Fanatics Collectibles, justificou as escolhas de negócios. “Temos experimentado bastante com propriedades não esportivas cruzando com esportes, e elas simplesmente resultam em cards realmente interessantes, criativos e divertidos”, declarou o executivo.

Luraschi detalhou os processos de criação artística dos produtos. “Quando você pensa nos Minions em particular, eles criam caos de forma lúdica. É isso que eles fazem. E se você pensar sobre isso, reflete os esportes de muitas maneiras. Os momentos intensos, a loucura por trás dos esportes, o resultado, a maluquice de tudo isso. E nós simplesmente sentimos que esses personagens seriam perfeitos para uma mistura com os atletas que retratamos nos cards”.

A estratégia de expansão comercial dos estúdios

Um funcionário da Illumination, que conversou com o The Athletic sob condição de anonimato, explicou os motivos da parceria com a fabricante de colecionáveis. “Estamos sempre tentando encontrar maneiras de realmente surpreender o público. Obviamente, estamos vendo a indústria de colecionáveis funcionando muito bem. Então, procuramos a Topps, que está tendo um sucesso enorme no espaço, para tentar criar algo que surpreendesse nosso público e que fosse levado a sério pelos colecionadores”, apontou a fonte do estúdio de cinema.

O profissional também abordou as metas de negócios e as métricas de faturamento dos produtos. “Normalmente, o que acontece com os estúdios é que as pessoas estão tentando comercializar algo que seria muito promocional. Haveria um pacote de Minions e descrições de quem eles são no filme, e não haveria aquele elemento de escassez. Queríamos fazer algo diferente. Queremos criar cards juntos que sejam levados a sério e que possam fazer parte da conversa sobre colecionismo”.

O faturamento do projeto de cards de basquete gerou surpresa nos bastidores da empresa de animação. “Não achamos que chegaria nem perto disso. Achamos que as pessoas os adorariam, os colecionariam e talvez alcançassem US$ 10.000 (R$ 55.000). Acho que isso apenas prova que você pode criar algo inteligente com várias propriedades de marca juntas”, concluiu o funcionário em entrevista ao veículo.

Atleta da NBA investe US$ 900 mil (R$ 4,5 milhões) em card de beisebol

O mercado de cards registra também a participação de jogadores de basquete em compras dos cards. Na noite de domingo, 30, um atleta da NBA concretizou o pagamento de US$ 900.000 (R$ 4,5 milhões) em um leilão de itens de esportes. O pivô Karl-Anthony Towns efetuou a compra de um card de beisebol de Aaron Judge.

A peça faz parte da coleção de nome Topps Chrome Baseball. O item de colecionismo possui pedaços de tecido de camisas de Judge em temporadas de prêmios de MVP na liga de beisebol. A impressão inclui também assinaturas de tinta do atleta do time New York Yankees.

Karl-Anthony Towns atua com frequência em compras e em vendas de cards de esportes. O pivô de basquete detém a propriedade de uma empresa de comércio de caixas de cards. No ano de 2025, o jogador de basquete efetuou a venda de um card de Yoshinobu Yamamoto por quantias de US$ 72.000 (R$ 396.000). A transação de US$ 900.000 (R$ 4,5 milhões) confirma a posição do jogador de basquete como investidor de ativos de esportes e de marcas de licenciamento.