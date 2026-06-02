Camisa usada por Pelé na final da Copa de 1958 vai a leilão por US$ 6 milhões

A casa de leilões Sotheby's colocará à venda, em julho, em Nova York, a camisa utilizada por Pelé na final da Copa do Mundo de 1958. A peça está avaliada em aproximadamente US$ 6 milhões, o equivalente a cerca de R$ 30,3 milhões, e pode se tornar o item mais valioso já relacionado à trajetória do ex-jogador.

Ao anunciar o leilão, a Sotheby's destacou o significado histórico do uniforme. "Esta não é uma simples camisa, é a peça que um dos maiores jogadores de futebol da história usou na noite em que começou seu reinado, que ele entregou com as próprias mãos a um amigo e que foi preservada com cuidado por mais de seis décadas", informou a empresa em comunicado.

A casa também ressaltou o valor do item para o mercado de colecionáveis esportivos. "Sua importância histórica não tem paralelo no mercado de itens de colecionador do futebol e é inseparável do legado do primeiro ícone verdadeiramente global do esporte", afirmou Brahm Wachter, chefe da área de colecionáveis da Sotheby's.

Aos 17 anos, Pelé entrou para a história ao disputar a final da Copa do Mundo de 1958. Na partida contra a Suécia, marcou dois gols e ajudou o Brasil a conquistar seu primeiro título mundial. Naquele torneio, tornou-se ainda o atleta mais jovem a balançar as redes em uma edição do Mundial. Após o apito final, foi fotografado chorando no ombro de Djalma Santos, usando a camisa azul de número 10.

O uniforme integra o leilão temático 'The beautiful game', dedicado a objetos históricos ligados ao futebol. Os lances poderão ser feitos pela internet entre os dias 29 de junho e 16 de julho. Antes disso, os itens ficarão em exposição ao público na sede da Sotheby's, em Nova York, a partir de 1º de julho.

Segundo a casa de leilões, a camisa pode até superar a marca alcançada pela peça conhecida como 'Mão de Deus', usada por Diego Armando Maradona. O uniforme do argentino foi vendido pela Sotheby's em 2022 por US$ 9,3 milhões, valor que permanece como recorde para um item relacionado ao futebol.

O evento também contará com outro objeto ligado à carreira de Pelé: um 'Rookie card' de 1958. Descrito pela Sotheby's como um dos cards colecionáveis de futebol "mais importantes" existentes, o item foi lançado no mesmo ano da conquista mundial do Brasil. A casa destaca que se trata de "um dos melhores exemplares do card que introduziu o jovem brasileiro ao mundo do coleccionismo", com valor estimado a partir de US$ 150 mil.

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

Veja a lista final de Ancelotti para a Copa do Mundo

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores

Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);

Atacantes

Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)