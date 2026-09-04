Esporte
Fase de grupos copa 2026

Copa do Mundo impulsiona transferências de atletas em R$ 51 bilhões

Relatório da FIFA detalha o impacto do torneio de seleções no mercado da bola e o aumento de investimentos de clubes.

Jogadores de seleções movimentam o mercado da bola com transferências recordes após o fim do torneio mundial da FIFA (Foto: Odd Andersen / AFP) ( (Foto: Odd Andersen / AFP))

Jogadores de seleções movimentam o mercado da bola com transferências recordes após o fim do torneio mundial da FIFA (Foto: Odd Andersen / AFP) ( (Foto: Odd Andersen / AFP))

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 14h04.

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Para o mercado da bola, a Copa do Mundo rende efeitos de finanças diretos nos balanços de clubes. A FIFA lançou um relatório de análises de transações de atletas ao redor do planeta. Os dados englobam negócios com assinaturas de contratos entre os meses de junho e setembro do ano de, 2026. O período compreende a janela de transferências do meio do calendário de esportes.

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O jornal Marca, da Espanha, publicou os números de transferências na quinta-feira, 3. O texto mostra o torneio de seleções como vitrine de exposição de jogadores de alto rendimento.

O documento do Marca traz estatísticas de um volume recorde de transferências de atletas. As planilhas da FIFA registraram trocas de clube para 267 atletas de seleções. O grupo engloba profissionais de 47 nações que participaram do Mundial. Os acordos movimentaram cifras de € 2,8 bilhões (R$ 16,8 bilhões) em pagamentos de taxas de mercado.

O volume de gastos

O mercado de transferências do futebol masculino bateu recordes absolutos de gastos. As contas da FIFA registram volumes de € 8,5 bilhões (R$ 51 bilhões) em pagamentos aos clubes. O montante representa o recorde da janela de transferências de meio de ano.

As transações ultrapassaram a marca de 12.500 trocas de registros de equipes.

O crescimento de transações no esporte feminino

O futebol feminino também atingiu marcas históricas. O sistema de dados da FIFA registrou 1.406 contratos de transferências na janela de negociações de mercado. O volume de transações de papel representa um acréscimo de 19,2% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Os times femininos efetuaram pagamentos de € 25 milhões (R$ 150 milhões) no mercado de transferências. O valor de gastos representa o dobro da quantia da janela do ano anterior. A escalada mostra ascensão de audiência do futebol feminino, principalmente nas transmissões de televisão.

Clubes da Inglaterra assumiram o topo da lista de transferências. Os ingleses foram responsáveis por € 6,8 milhões (R$ 40,8 milhões). Os times da Espanha aparecem na sequência, com € 5,6 milhões (R$ 33,6 milhões). A Alemanha fecha o pódio com € 4,2 milhões (R$ 25,2 milhões).

Premier League bate novo recorde na janela de transferências

A Premier League representa a fatia principal de negócios do futebol masculino de elite. O torneio de times do Reino Unido liderou as planilhas de pagamentos de diretorias de clubes no mundo de esportes. A capacidade de compras de times de bases de Londres e de Manchester deforma a balança de contas do mercado de Europa.

Os clubes da Inglaterra finalizaram o período de negociações de esporte com saída de £ 3,6 bilhões (R$ 23,8 bilhões) dos caixas de finanças de times. As transações de valores em dinheiro vivo inundaram o mercado com aquisições de atletas de elencos de seleções. A cifra em conversão de moedas assusta executivos de times de continentes das Américas e da Europa continental.

Os times ingleses colocam dinheiro em transações de choque de mercado. O Manchester City registrou pagamentos de pacotes de milhões de moedas em contratos de longo prazo, de modo a tracionar a régua de negócios da liga para números de recorde de história. A aquisição de talentos de preço de topo funciona como busca de troféus.

A economia da Inglaterra funciona com os motores de receitas de vendas de direitos de televisão de alcance de globo. Sem freios de gastos de leis do exterior, a Premier League dita as regras de preços de compra no mercado de futebol de profissionais. O fluxo de receitas de tela de televisão sustenta os pagamentos de transferências de volume de recorde de balanços de diretoria.

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