Esporte

Conheça a Fanatics, empresa que vai ficar no lugar da Panini para o álbum da Copa

Inicialmente conhecida pelo varejo digital de artigos esportivos, a Fanatics ampliou seu escopo ao longo da última década

Fanatics tem acordos exclusivos com com as grandes ligas dos esportes americanos (Reprodução)

Fanatics tem acordos exclusivos com com as grandes ligas dos esportes americanos (Reprodução)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 7 de maio de 2026 às 18h30.

Última atualização em 7 de maio de 2026 às 18h43.

A Fifa anunciou nesta quinta-feira que a Panini deixará de produzir os álbuns de figurinhas da Copa do Mundo a partir de 2031. Na Copa do Centenario, em 2030, serão 60 anos de parceria entre as duas marcas.

Quem assumirá os direitos sobre itens colecionáveis oficiais da entidade será a Topps, que faz parte da empresa Fanatics.

A Fanatics se consolidou como uma das principais plataformas globais do esporte ao atuar simultaneamente nos segmentos de comércio de produtos licenciados, colecionáveis, apostas esportivas, eventos ao vivo e mercados de previsão. Fundada em 2011 e sediada em Nova York, a companhia tem como fundador e CEO o empresário Michael Rubin.

O começo da Fanatics

Inicialmente conhecida pelo varejo digital de artigos esportivos, a Fanatics ampliou seu escopo ao longo da última década e passou a operar por meio de diferentes divisões, como Fanatics Commerce, Fanatics Collectibles e Fanatics Betting & Gaming, além de iniciativas recentes ligadas a entretenimento, mídia e experiências presenciais.

No segmento de varejo esportivo, a Fanatics mantém contratos com mais de 900 ligas, clubes e entidades esportivas no mundo, incluindo NFL, NBA, MLB, NHL e NCAA, além de seleções e clubes do futebol europeu. A empresa também controla marcas tradicionais do setor, como Lids e Mitchell & Ness.

Compra da Topps

Uma das transformações mais relevantes do grupo ocorreu no mercado de colecionáveis. Em 2022, a Fanatics concluiu a aquisição da Topps, tradicional fabricante de figurinhas e cards esportivos, incorporando os direitos de produção de cartões físicos e digitais de ligas como MLB, NBA e NFL.

A Topps comercializa cards de vários esportes

Do ponto de vista financeiro, a Fanatics figura entre as empresas privadas mais valiosas do setor esportivo. Em rodadas de investimento lideradas por grupos como Clearlake Capital, Silver Lake, Fidelity, BlackRock e SoftBank, a companhia alcançou um valor de mercado de cerca de US$ 31 bilhões. De acordo com a revista Forbes, a Fanatics registrou no ano passado receita superior a US$ 8 bilhões e emprega cerca de 22 mil pessoas em suas operações globais.

Álbuns fazem parte da cultura das Copas do Mundo

Os álbuns da Panini se tornaram itens icônicos no futebol e também peças valiosas para colecionadores. Um álbum completo da Copa de 1970, por exemplo, chegou a ser vendido por mais de 10 mil libras em 2017.

Presidente da Fifa, Gianni Infantino destacou o potencial comercial da nova parceria e afirmou que a Fanatics vem revolucionando o setor de colecionáveis esportivos.

“Em todo o panorama esportivo, vemos que a Fanatics está impulsionando uma enorme inovação em itens colecionáveis, proporcionando aos fãs uma nova maneira significativa de interagir com seus times e jogadores favoritos”, disse o dirigente.

Apesar da mudança futura, Panini e Fifa ainda mantêm contrato em vigor pelos próximos anos. Em dezembro de 2023, as partes haviam renovado o acordo de exclusividade para figurinhas, cards colecionáveis, jogos de cartas e itens digitais oficiais.

A parceria atual contempla a Copa do Mundo de 2026, o Mundial de Clubes 2030, a Copa do Mundo Feminina de 2027 e outros torneios organizados pela entidade máxima do futebol.

Procurada pela EXAME, a Panini informou que não irá se posicionar sobre o tema, mas que a parceria com a Fifa segue até 2030.

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