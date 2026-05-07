Conheça a Fanatics, empresa que vai ficar no lugar da Panini para o álbum da Copa

A Fifa anunciou nesta quinta-feira que a Panini deixará de produzir os álbuns de figurinhas da Copa do Mundo a partir de 2031. Na Copa do Centenario, em 2030, serão 60 anos de parceria entre as duas marcas.

Quem assumirá os direitos sobre itens colecionáveis oficiais da entidade será a Topps, que faz parte da empresa Fanatics.

A Fanatics se consolidou como uma das principais plataformas globais do esporte ao atuar simultaneamente nos segmentos de comércio de produtos licenciados, colecionáveis, apostas esportivas, eventos ao vivo e mercados de previsão. Fundada em 2011 e sediada em Nova York, a companhia tem como fundador e CEO o empresário Michael Rubin.