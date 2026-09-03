Campeão da NBA paga mais de R$ 4,5 milhões em card de beisebol

O mercado de sports business e memorabilia esportiva acaba de registrar mais uma transação de peso. Na noite do último domingo (30), o quarto card mais caro já comercializado publicamente do astro do beisebol Aaron Judge, do New York Yankees, foi arrematado em um leilão promovido pela Fanatics Premier pela expressiva quantia de US$ 900.000 — o equivalente a mais de R$ 4,5 milhões na cotação atual. O mistério sobre quem estaria por trás da cifra milionária durou pouco: na segunda-feira, o pivô do New York Knicks e campeão da NBA, Karl-Anthony Towns, assumiu a autoria da compra.

Estrelas e um cérebro: como os Sixers montaram um projeto para dominar a NBA

Segundo o The Athletic, a aquisição não é um movimento isolado na vida financeira do jogador de basquete. Longe de ser um novato no milionário ecossistema de colecionismo esportivo, Towns vem se consolidando como um dos grandes investidores e empresários desse nicho. No ano passado, o atleta já havia demonstrado seu faro para o negócio ao vender um card autografado, modelo "um-de-um" (peça única) de novato do arremessador japonês Yoshinobu Yamamoto, por US$ 72.000 (R$ 368 mil). Mais recentemente, ele também ofereceu uma recompensa de seis dígitos para quem encontrasse o melhor e mais raro card existente do astro do WWE, John Cena.

De colecionador a empresário do setor

Para entender o peso dessa transação de quase um milhão de dólares, é preciso observar o envolvimento estrutural de Karl-Anthony Towns com o setor. O pivô não apenas compra e vende ativos; ele fundou a Big Bodegas Breaks, uma empresa online especializada em abertura de caixas de cards colecionáveis. Em suas redes sociais, o astro exibe um acervo pessoal invejável, que funciona como uma verdadeira reserva de valor, contendo itens raros e autografados de lendas esportivas do calibre de Michael Jordan e Stephen Curry.

De acordo com o The Athletic, o engajamento corporativo de Towns no mercado de memorabilia foi destaque em julho deste ano, durante o Fanatics Fest, em Nova York. Ao lado de ícones como Tom Brady e o influenciador Logan Paul, o jogador do Knicks participou de painéis focados no futuro financeiro do hobby, movimentando o estande da Topps, uma das maiores fabricantes do mundo.

A anatomia de um ativo de R$ 4,5 milhões

O alto valor agregado do card de Aaron Judge adquirido por Towns explica-se pela sua raridade e pela engenharia de produto por trás do lançamento. Trata-se de um card redemption (um bilhete de resgate encontrado em pacotes físicos que dá direito ao item real) da cobiçada coleção 2026 Topps Chrome Baseball. O item é classificado como um "Back-to-Back dual Gold Logoman patch autographed", o que o eleva ao status de "Santo Graal" moderno entre os colecionadores.

A peça comemora as campanhas consecutivas de MVP (Jogador Mais Valioso) da Liga Americana vencidas pelo rebatedor dos Yankees em 2024 e 2025. O design inclui dois patches (retalhos de tecido originais) contendo o logotipo dourado da MLB que foram efetivamente usados nos uniformes de Judge durante essas duas temporadas. Além dos tecidos utilizados em jogo, o card conta com a assinatura oficial do jogador posicionada acima do emblema de 2025, acompanhada da inscrição escrita à mão "Back 2 Back MVP". Towns receberá o card físico ao apresentar o código de resgate arrematado no leilão de domingo.

O fator "Gold Logoman" e o teto do mercado

Segundo o The Athletic, a inflação nos preços desses cards está diretamente atrelada a uma sacada de marketing conjunta entre a Major League Baseball e a Topps. Desde a coleção do ano passado, as instituições começaram a honrar os vencedores dos prêmios de MVP, Calouro do Ano e Cy Young (melhor arremessador) com aplicações especiais. Durante a temporada seguinte à conquista, esses atletas passam a usar um emblema dourado do logotipo da MLB na parte de trás de seus uniformes.

Como fenômenos geracionais como Shohei Ohtani, Aaron Judge e Tarik Skubal repetiram seus feitos na temporada de 2025, a Topps precisou inovar e criar cards com "duplo patch dourado" para celebrar a sequência de conquistas, tornando essas edições absurdamente limitadas e valiosas.

Embora o investimento de US$ 900.000 feito por Towns em Aaron Judge represente uma fortuna, o mercado de altíssimo padrão mostra que o teto financeiro desse setor é ainda mais agressivo.

Em julho, o card equivalente de dupla conquista de Shohei Ohtani movimentou os bastidores globais. Após dezenas de ofertas públicas e uma verdadeira guerra nos bastidores, o ativo do craque japonês foi vendido por astronômicos US$ 11 milhões (cerca de R$ 55 milhões) em um acordo privado. A compra foi arquitetada pela Secure Collectibles, uma empresa de alto escalão focada exclusivamente em investimentos estruturados em cards.