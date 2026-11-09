A era das fangirls: como as mulheres estão transformando o público da Fórmula 1

A Fórmula 1, um dos esportes mais tradicionais do mundo, tem passado por grandes transformações, não apenas em pista, mas também em seu público. Nos últimos anos, a categoria ascendeu entre um público mais jovem, principalmente feminino, e passou por um processo que pode ser chamado de “fangirlização”.

É difícil ignorar esse crescimento da Fórmula 1 nas redes sociais, sendo as mais populares o X e o TikTok. Centenas de milhares de fã-clubes ligados esporte, seja para equipes ou pilotos específicos, foram criados e mantêm um perfil ativo todos os dias, acompanhando além da atividade em pista.

Os acordos de bastidores, as amizades no grid e os relacionamentos nas vidas privadas de quem vive o automobilismo diariamente também se tornaram pauta nos anos mais recentes. Uma tendência que, em partes, pode ser ligada diretamente ao lançamento da docusérie de sucesso da Netflix, “Fórmula 1: Dirigir para Sobreviver”.

Esse comportamento, no entanto, é muito comum em outro nicho do entretenimento: a cultura pop e as fangirls.

Uma nova audiência para a Fórmula 1

De acordo com uma pesquisa realizada pela Fórmula 1 e divulgada em julho de 2025, 3 a cada 4 novos fãs da categoria são mulheres e quase metade das 100 mil pessoas entrevistadas são jovens da Geração Z.

Dentro dessa estatística, 40% da nova audiência demonstra a tendência de acompanhar um piloto específico. Como é o caso de Ana Carolina, de 23 anos, que acompanha a Fórmula 1 desde 2022 e dedica sua torcida a Charles Leclerc, mas também acompanha Oscar Piastri e Kimi Antonelli.

“Eu acho que o legal deles, apesar de eu ter muita admiração por outros pilotos mais velhos também, é justamente ver um pouco da sede de vitória que eles têm”, explica Ana. “E o Leclerc, além do talento e da motivação, também tem o amor pela Ferrari, que é uma equipe que eu gosto muito, que acaba espalhando para todas as áreas da vida dele.”

A jovem encontrou um senso de pertencimento na scuderia italiana e no piloto. “É uma equipe que tem muita tradição, mas tem muito essa sensação de família conforme você decide torcer para eles. E eu acho que isso acaba fazendo com que eu me identifique bastante com ele”, disse.

Essa identificação faz parte de uma geração que se conecta com a Fórmula 1 de uma forma mais profunda e que engaja de forma mais frequente com conteúdos sobre a categoria nas redes sociais.

A pesquisadora Aianne Amado, especialista em cultura pop e estudos de fãs, explica que esse movimento é influenciado pela posição de celebridade que muitos pilotos assumiram nos últimos anos. Antes, figuras completamente dedicadas às pistas, agora frequentam grandes eventos e tapetes vermelhos com personas da mídia.

Dessa forma, os atletas se tornam ídolos culturais, com forte presença nas redes sociais. “A relação entre fãs de qualquer produto da cultura pop é mais próxima da relação de torcida do que distinta. O afeto é o mesmo, assim como os tipos de engajamento, de interação, de criação de comunidade, criação de vínculo, de interação com o próprio ídolo por meio das relações parassociais", diz a especialista.

Essa relação parassocial surge, justamente, da identificação mencionada por Ana Carolina e pode vir desde traços físicos semelhantes até valores compartilhados, como explica Aianne.

Mulheres sempre estiveram presentes

Apesar do crescimento significativo nas pesquisas dos últimos anos, as mulheres sempre estiveram presentes na Fórmula 1, e o movimento recente não seria um aumento de interesse, mas a aceitação da presença feminina em um espaço que, por anos, foi majoritariamente masculino.

“A gente considerava ‘normal’ que os homens falassem e comentassem sobre esporte. Era considerado antifeminino; fora do status quo, mulheres terem esse interesse. Hoje em dia está mais normalizado”, explica a pesquisadora. “As mulheres se sentem mais confortáveis em falar sobre isso.”

A presença feminina nas arquibancadas também é um reflexo de um movimento que vem acontecendo dentro do paddock nos últimos anos. Cada vez mais é possível ver mulheres encontrando oportunidades profissionais na Fórmula 1, como Laura Müller, da Haas F1 Team, que se tornou a primeira engenheira de corrida na história do esporte em 2026.

Ainda assim, o caminho para mulheres no esporte ainda é longo. O público feminino, apesar de ser o mais engajado culturalmente, é o menos valorizado pela indústria. Por anos, interesses femininos foram considerados menores ou “bestas”, apenas por seu apelo a determinado público.

Na indústria do entretenimento, isso é comum com artistas que têm um público majoritariamente composto por mulheres, como Taylor Swift, Jão, BTS, One Direction e até mesmo os Beatles, que começaram como artistas mais identificados com o nicho feminino.

“A entrada de mulheres no esporte tem um potencial enorme lucrativo, mas eu não consigo dizer se ele vai ser aproveitado justamente por causa dessa camada de machismo que ainda acontece”, justifica Aiane. “Mas o potencial é enorme, tanto para campanhas publicitárias quanto para aumentar a gama de produtos que esses atletas vendem.”

Antes de investir no lado publicitário, no entanto, é preciso que a Fórmula 1 – e seu público — se adaptem à nova parcela de fãs, criando um ambiente seguro para mulheres seguirem uma trajetória não apenas como profissionais, mas também como telespectadoras do esporte.

No último fim de semana, o Grande Prêmio de São Paulo de 2026 registrou inúmeras denúncias de assédio e intimidação a mulheres. Condutas que, no papel, são reprimendadas pela categoria, mas que ainda parecem estar muito presentes em sua torcida.

A aceitação deve vir lado a lado com o respeito e a noção de que as mulheres merecem tanto espaço na Fórmula 1 quanto os homens, seja no grid, nas garagens ou nas arquibancadas.