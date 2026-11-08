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GP de São Paulo: que horas começa a corrida da F1 hoje?

tapa brasileira da Fórmula 1 acontece neste domingo, 8, em Interlagos; saiba o horário da largada e onde assistir ao vivo

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 12h16.

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O artigo aborda a corrida do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, programada para o domingo, 8 de novembro, às 14h (horário de Brasília), no Autódromo de Interlagos. A prova contará com dois pilotos brasileiros e terá transmissão ao vivo em múltiplas plataformas. O título mundial já foi decidido na etapa anterior, mas as disputas pelas posições restantes do campeonato seguem em jogo.

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 acontece neste domingo, 8, no Autódromo de Interlagos, na capital paulista. A corrida começa às 14h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TV aberta, na TV por assinatura e no streaming.

A prova terá 71 voltas e contará com dois brasileiros: Gabriel Bortoleto, da Audi, e Rafael Câmara, da Haas.

O título mundial de pilotos já foi conquistado por Kimi Antonelli, da Mercedes, na etapa do México. A corrida em São Paulo terá disputas pelas demais posições do campeonato e pela classificação entre as equipes.

Que horas começa o GP de São Paulo hoje?

A largada do GP de São Paulo será às 14h deste domingo, 8, no horário de Brasília.

A corrida será disputada no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, com 71 voltas previstas.

Onde assistir ao GP de São Paulo ao vivo?

O GP de São Paulo de F1 terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pelo sportv3 e pelas plataformas Globoplay e F1 TV Pro.

  • TV aberta: TV Globo;
  • TV por assinatura: sportv3;
  • Streaming: Globoplay e F1 TV Pro.

Qual é a programação da F1 neste domingo?

A programação deste domingo, 8, prevê a corrida principal do Grande Prêmio de São Paulo:

  • 14h: GP de São Paulo de Fórmula 1, com 71 voltas.
Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1

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