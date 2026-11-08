GP de São Paulo: que horas começa a corrida da F1 hoje?

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 acontece neste domingo, 8, no Autódromo de Interlagos, na capital paulista. A corrida começa às 14h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TV aberta, na TV por assinatura e no streaming.

A prova terá 71 voltas e contará com dois brasileiros: Gabriel Bortoleto, da Audi, e Rafael Câmara, da Haas.

O título mundial de pilotos já foi conquistado por Kimi Antonelli, da Mercedes, na etapa do México. A corrida em São Paulo terá disputas pelas demais posições do campeonato e pela classificação entre as equipes.

Que horas começa o GP de São Paulo hoje?

A largada do GP de São Paulo será às 14h deste domingo, 8, no horário de Brasília.

A corrida será disputada no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, com 71 voltas previstas.

Onde assistir ao GP de São Paulo ao vivo?

O GP de São Paulo de F1 terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pelo sportv3 e pelas plataformas Globoplay e F1 TV Pro.

TV aberta: TV Globo;

TV Globo; TV por assinatura: sportv3;

sportv3; Streaming: Globoplay e F1 TV Pro.

Qual é a programação da F1 neste domingo?

A programação deste domingo, 8, prevê a corrida principal do Grande Prêmio de São Paulo: