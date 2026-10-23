Rafael Câmara vai substituir Leclerc em treino da Ferrari no GP de São Paulo de F1

RESUMO ＋ Rafael Câmara substituirá Charles Leclerc na equipe de Fórmula 1 Ferrari durante o Treino Livre 1 do GP de São Paulo de 2026, segundo Luciano Burti, comentarista da TV Globo. Câmara também será piloto da equipe Haas em 2027, quando estreará na categoria ao lado de Oliver Bearman.

Rafael Câmara assumirá a vaga de Charles Leclerc na Ferrari no Grande Prêmio de São Paulo durante o Treino Livre 1. A informação é de Luciano Burti, comentarista da TV Globo, durante a transmissão do Sportv3.

Câmara será o segundo piloto da Haas no grid da Fórmula 1 em 2027, marcando sua estreia na categoria. Ele substitui Esteban Ocon na vaga ao lado de Oliver Bearman.

TL1 com novatos

De acordo com o regulamento da Fórmula 1, todas as equipes precisam ceder suas vagas quatro vezes ao longo da temporada para testes de novatos. E cada piloto do grid oficial "abre mão" de um treino estrategicamente escolhido.

Até o Grande Prêmio dos Estados Unidos, no Texas, a Ferrari já havia cumprido duas sessões, uma em Barcelona e uma na Áustria, com Dino Beganovic. Enquanto isso, a Haas deu permissão para que Ryo Hirakawa usasse duas sessões da temporada de 2027, também na Áustria e na Hungria.

É provável que, além da sessão com a Ferrari no Brasil, Câmara também participe de um treino com a Haas até o fim da temporada.

Grande Prêmio de São Paulo 2026

O Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 de 2026 acontece entre os dias 6 e 8 de novembro, no Autódromo de Interlagos.

Esse será o segundo ano em que o Brasil terá um brasileiro no grid desde a entrada de Gabriel Bortoleto na categoria. Rafael Câmara será o segundo representante do país em pista, caso a informação de Burti se concretize.

Os ingressos para o GP de São Paulo estão esgotados nos canais de venda oficiais da Fórmula 1.