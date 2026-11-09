GP de São Paulo 2027: pré-venda de ingressos começa nesta segunda; veja como comprar

O Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 de 2026 aconteceu no último fim de semana, e os ingressos para a próxima edição começam a ser comercializados nesta segunda-feira, 9.

A primeira pré-venda para o GP de São Paulo 2027 será exclusiva para clientes com cartão Porto Bank. Uma segunda venda, para clientes Amex, acontece nos próximos dias, enquanto a venda geral está marcada para a próxima segunda-feira, 12.

Que horas começa a pré-venda do GP de São Paulo 2027?

A pré-venda de ingressos para clientes com cartão Porto Bank começa nesta segunda-feira, 9, a partir do meio-dia.

Quais setores estão disponíveis?

No Autódromo de Interlagos são disponibilizados quinze setores, com diferentes opções para os fãs decidirem com base no seu orçamento, nível de conforto ou vista preferida.

Entre os setores disponíveis estão as arquibancadas descobertas, como a A e a G, as arquibancadas cobertas, como M, D, B, H e R, e a Fanzone. Além de setores VIPs, como Grand Prix Club, Orange Tree Club e Pit Stop Club, Senna Club, que dão acesso a uma experiência de luxo no Grande Prêmio.

Algumas marcas patrocinadoras também têm setores próprios no Autódromo, como a Arquibancada Porto Bank e a Heineken Village, com duas modalidades disponíveis: gramado ou estrela.

Quanto custam os ingressos da Fórmula 1 no Brasil?

O preço das entradas para o GP de São Paulo de 2027 ainda não foi divulgado, porém é possível usar os valores de 2026 como base. Confira:

Fanzone - a partir de R$ 290

Setor G - a partir de R$ 425

Setor A - a partir de R$ 645

Setor R - a partir de R$ 840

Setor H - a partir de R$ 1.140

Setor M - a partir de R$ 1.440

Setor D - a partir de R$ 3.880

Setor B - a partir de R$ 4.290

Heineken Village - Estrela - a partir de R$ 4.290

Heineken Village - Gramado - a partir de R$ 1.075

Arquibancada Porto Bank - a partir de R$ 862,75

Pit Stop Club - a partir de R$ 8.980

Orange Tree Club - a partir de R$ 6.890

Grand Pix Club - a partir de R$ 17.650

Senna Club - a partir de R$ 24.800

Onde comprar ingressos para a Fórmula 1?

Os ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo de 2027 acontecem pelo site da Eventim.

Quando começa a venda geral do GP de São Paulo?

A venda geral de ingressos do GP de São Paulo 2027 acontece na próxima segunda-feira, 16.