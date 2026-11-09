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GP de São Paulo 2027: pré-venda de ingressos começa nesta segunda; veja como comprar

Entradas para a corrida da Fórmula 1 no Brasil em 2027 começam a ser comercializadas nesta segunda-feira, 9

Fórmula 1: saiba como garantir ingressos para o GP de São Paulo de 2027 (Jade Gao/AFP)

Fórmula 1: saiba como garantir ingressos para o GP de São Paulo de 2027 (Jade Gao/AFP)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 09h14.

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A pré-venda de ingressos para o GP de São Paulo 2027 começa em 9 de novembro, inicialmente exclusiva para clientes do cartão Porto Bank. A venda geral ocorre em 16 de novembro, com opções de setores variando de preços acessíveis a luxo, todos disponíveis no site da Eventim.

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O Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 de 2026 aconteceu no último fim de semana, e os ingressos para a próxima edição começam a ser comercializados nesta segunda-feira, 9.

A primeira pré-venda para o GP de São Paulo 2027 será exclusiva para clientes com cartão Porto Bank. Uma segunda venda, para clientes Amex, acontece nos próximos dias, enquanto a venda geral está marcada para a próxima segunda-feira, 12.

Que horas começa a pré-venda do GP de São Paulo 2027?

A pré-venda de ingressos para clientes com cartão Porto Bank começa nesta segunda-feira, 9, a partir do meio-dia.

Quais setores estão disponíveis?

No Autódromo de Interlagos são disponibilizados quinze setores, com diferentes opções para os fãs decidirem com base no seu orçamento, nível de conforto ou vista preferida.

Entre os setores disponíveis estão as arquibancadas descobertas, como a A e a G, as arquibancadas cobertas, como M, D, B, H e R, e a Fanzone. Além de setores VIPs, como Grand Prix Club, Orange Tree Club e Pit Stop Club, Senna Club, que dão acesso a uma experiência de luxo no Grande Prêmio.

Algumas marcas patrocinadoras também têm setores próprios no Autódromo, como a Arquibancada Porto Bank e a Heineken Village, com duas modalidades disponíveis: gramado ou estrela.

Quanto custam os ingressos da Fórmula 1 no Brasil?

O preço das entradas para o GP de São Paulo de 2027 ainda não foi divulgado, porém é possível usar os valores de 2026 como base. Confira:

  • Fanzone - a partir de R$ 290
  • Setor G - a partir de R$ 425
  • Setor A - a partir de R$ 645
  • Setor R - a partir de R$ 840
  • Setor H - a partir de R$ 1.140
  • Setor M - a partir de R$ 1.440
  • Setor D - a partir de R$ 3.880
  • Setor B - a partir de R$ 4.290
  • Heineken Village - Estrela - a partir de R$ 4.290
  • Heineken Village - Gramado - a partir de R$ 1.075
  • Arquibancada Porto Bank - a partir de R$ 862,75
  • Pit Stop Club - a partir de R$ 8.980
  • Orange Tree Club - a partir de R$ 6.890
  • Grand Pix Club - a partir de R$ 17.650
  • Senna Club - a partir de R$ 24.800

Onde comprar ingressos para a Fórmula 1?

Os ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo de 2027 acontecem pelo site da Eventim.

Quando começa a venda geral do GP de São Paulo?

A venda geral de ingressos do GP de São Paulo 2027 acontece na próxima segunda-feira, 16.

Glossário

O que é GP de São Paulo 2027?

É a edição de 2027 do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, corrida que acontecerá no Autódromo de Interlagos com pré-venda de ingressos iniciando em novembro de 2026.

O que é Eventim?

É uma plataforma digital de venda de ingressos para eventos ao vivo, onde os fãs podem adquirir entradas para o GP de São Paulo 2027 através do seu site oficial.

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